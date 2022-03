In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 21. März 2022.

Lichtenberg: Autos brennen - keine Verletzten

In der Nacht haben in Lichtenberg wieder Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Franz-Jacob-Straße standen demnach am frühen Montagmorgen aus noch ungeklärter Ursache drei Wagen voll in Flammen. Zwei weitere Autos seien durch große Hitze beschädigt worden, hieß es. Die Feuerwehr hatte nach mehr als einer Stunde gelöscht.