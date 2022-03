In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 19. März 2022.

Der Jugendliche brach durch das Dach des Autohandels an der Hauptstraße in Schöneberg.

Schöneberg: Jugendlicher kracht durch Dach von Autohandel

Ein Jugendlicher ist in der Nacht zu Sonnabend in Schöneberg durch das Dach eines Autohandels gekracht und hat sich dabei verletzt. Angaben von vor Ort aus der Nacht zufolge soll der Jugendliche gegen 1.45 Uhr auf das Dach des Autohandels an der Hauptstraße geklettert sein. Dabei brach er durch das dünne Dach aus Wellplatten und stürzte auf einen Oldtimer. Dabei wurde er verletzt und vom Rettungsdienst versorgt.

Lübben: Mann stirbt nach Dachstuhlbrand

Nach einem Dachstuhlbrand in Lübben (Landkreis Dahme-Spreewald) ist ein 43-jähriger Mann an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Zudem wurde eine 17-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus war in der Nacht von Freitag auf Samstag ausgebrochen. Die Brandursache blieb zunächst unklar.