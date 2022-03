Erneut ist es zu einem Angriff auf eine russische Einrichtung in Berlin gekommen: In Charlottenburg wurden Kirchenfenster beschädigt.

Fenster der russisch-orthodoxen Kirche an der Wintersteinstraße in Berlin-Charlottenburg wurden beschädigt.

Charlottenburg Flaschenwürfe auf russisch-orthodoxe Kirche in Berlin

Unbekannte haben am Dienstag Glasflaschen auf die Fenster der russisch-orthodoxen Kirche "Schutz der Gottesmutter” an der Wintersteinstraße in Berlin-Charlottenburg geworfen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Sachbeschädigung gegen 11.35 Uhr. Drei Fensterscheiben wurden dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Verantwortliche der Kirche teilten den Ermittlern mit, dass derzeit Flüchtlinge aus der Ukraine dort untergebracht sind. Derzeit sind sind die Hintergründe der Tat noch unklar, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

Brandanschlag auf deutsch-russische Schule in Berlin-Marzahn

Erst in der Nacht zum vergangenen Freitag war es in Berlin-Marzahn zu einem Brandanschlag auf die deutsch-russische Lomonossow-Schule gekommen. Die Polizei geht weiterhin von einem Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aus. Auch in diesem Fall wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen. Politiker hatten den Anschlag scharf verurteilt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Berliner Polizei registrierte seit dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar in Berlin rund 100 Straftaten mit Bezug zu dem Krieg, etwa Beleidigungen und Schmierereien. Die meisten Taten seien anti-russisch, ein kleinerer Teil aber auch gegen die Ukraine gerichtet, sagte ein Polizeisprecher. Gewalttaten seien bisher nicht registriert worden.