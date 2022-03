In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 12. März 2022.

Finsterwalde: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Baum

Ein Motorradfahrer ist bei Finsterwalde (Kreis Elbe-Elster) ums Leben gekommen. Der 53-Jährige war am Freitagnachmittag zwischen den Ortsteilen Sorno und Pechhütte unterwegs, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Bei einem Überholvorgang kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Treptow-Köpenick: Mann stürzt bei Einfahrt von S-Bahn ins Gleis und überlebt

Feuerwehrmänner und Sanitäter im S-Bahnhof Plänterwald.

Foto: Pudwell

Ein mutmaßlich betrunkener Mann ist am Freitagabend am S-Bahnhof Plänterwald in Treptow-Köpenick ins Gleisbett gestürzt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge hätten Zeugen ihm nicht mehr rechtzeitig aus dem Gleis helfen können, weil eine S-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Trotz Notbremsung konnte der Triebfahrzeugführer nicht verhindern, dass der Mann von dem Zug überfahren wurde - doch der Mann überlebte verletzt. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.