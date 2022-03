Berlin: Brandanschlag auf deutsch-russische Lomonossow-Schule in Marzahn

An der Schulturnhalle der deutsch-russischen Lomonossow-Schule in Marzahn hat es gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Feuerwehr konnte das Feuer an der Lomonossow-Schule in Marzahn rasch löschen.

Berlin-Marzahn Brandanschlag auf deutsch-russische Schule in Marzahn

Berlin. Auf die deutsch-russische Lomonossow-Schule in Berlin-Marzahn ist in der Nacht zu Freitag ein Brandanschlag verübt worden. Wie eine Sprecherin der Berliner Polizei sagte, kam es gegen 3.20 Uhr im Eingangsbereich der Schulturnhalle an der Allee der Kosmonauten zu einem Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

Außerdem sei der Eingangsbereich "angegriffen" worden, wie die Sprecherin sagte. Nähere Details konnte sie zunächst nicht nennen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus, der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

Aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Blaulicht-Blog.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.