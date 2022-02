In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 27. Februar 2022.

Schorfheide: Auto prallt gegen Baum

Unfall in der Schorfheide

Foto: Thomas Peise

In Lichterfelde (Schorfheide) ist es am Samstagabend zu einem schwerern Verkehrsunfall gekommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam ein Auto an der Steinfurter Allee aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der verletzte Fahrer wurde von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden.