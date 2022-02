Bundespolizei warnt vor Smartphone-Raub in der S-Bahn

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 26. Februar 2022.

Treptow: Kurz vor S-Bahn-Abfahrt Smartphone geraubt

Eine 34-Jährige ist Opfer eines Raubs geworden, als sie in der S-Bahn der Linie S9 stand und auf ihr Smartphone schaute. Ein Mann riss es ihr am S-Bahnhof Treptower Park in Treptow aus der Hand. Ein Komplize blockierte die Tür, die sich gerade schloss, so dass der Dieb noch schnell aus der S-Bahn springen konnte. Die beiden flüchteten vom Bahnhof. Wegen der guten Personenbeschreibung einer Zeugin erkannten Polizisten den Dieb und nahmen ihn an der Oberbaumbrücke fest. Dabei handelt es sich um einen polizeibekannten Moldauer (22), der sich trotz Einreise- und Aufenthaltsverbots in Deutschland aufhält. Nun muss er sich beim Landesamt für Einwanderung in Berlin melden. Das Smartphone wurde allerdings nicht gefunden.

Die Bundespolizei warnt davor, dass es in letzter Zeit immer öfter zu Diebstählen mit gleicher Vorgehensweise kommt. Sie empfiehlt, sehr gut auf sich und sein Smartphone zu achten, wenn man sich in der Nähe der Türen von S-Bahn-Zügen aufhält, das Mobiltelefon nur locker in der Hand hält und die Türen gerade schließen. Die Bundespolizei bittet auch um Information, wenn solch ein Versuch eines Diebstahls nicht erfolgreich war. Hinweise nimmt sie unter 030 / 297779 0 oder 0800 / 6 888 000 entgegen - oder in jeder Polizeidienststelle.

Blankenburg: Schwerer Unfall mit Carsharing-Auto

Am frühen Sonnabendmorgen ereignete sich an der Kreuzung Heinersdorfer Straße / Papstfinkweg in Blankenburg (Pankow) ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Carsharing-Audi verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei riss er eine Straßenlaterne aus der Verankerung, fällte einen Straßenbaum und kam auf der Fahrerseite an einem weiteren Baum seitlich zum Liegen. Die Einsatzkräfte schnitten den jungen Mann aus dem Wrack. Er wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Insasse wurde schwer verletzt. Er gab an, dass drei weitere Personen im Fahrzeug gesessen hätten. Die Polizei suchte daraufhin die Gegend mit einem Polizeihubschrauber ab, der Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist. Auch die Feuerwehr kontrollierte mehrere Kleingärten mit einer Wärmebildkamera. Die Suche verlief erfolglos.

Neukölln: Illegales Casino ausgehoben

Bei einem gemeinsamen Einsatz von Polizei, Ordnungsamt und anderen Ordnungsbehörden in Neukölln wurden einige Verstöße festgestellt. Bis 2 Uhr am Sonnabendmorgen waren acht Lokale untersucht worden. Dabei fanden sich Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz, die Spielverordnung, die Gewerbeordnung und gegen Corona-Verordnungen. Außerdem stellten die Behörden Schwarzarbeit fest.

Bei der unerwarteten Razzia In einer illegalen Spielhalle am Karl-Marx-Platz flüchteten vier Gäste. Zwei von ihnen wurden später gestellt. Im Lokal wurden vier Glücksspielautomaten sichergestellt. Das Objekt wurde geschlossen und versiegelt.

Foto: Pudwell

Schöneberg: Autodieb flüchtet nach Unfall zu Fuß und wird festgenommen

Polizisten nahmen am Freitagmittag einen mutmaßlichen Autodieb in Schöneberg fest. Zeugen hatten die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Martin-Luther-Straße gerufen. Dort war ein Auto gegen einen Baum geprallt. Nachdem ein Zeuge dem Fahrer aus dem Auto half, soll der in Richtung Heylstraße gelaufen sein. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes hielt den Flüchtigen fest und übergab ihn der Polizei, die ihn festnahm. Bei Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige den Renault vorher an der Martin-Luther-Straße, Ecke Wartburgstraße gestohlen hatte. Mit dem gestohlenen Wagen streifte er im Kreuzungsbereich Freiherr-vom-Stein-Straße/Martin-Luther-Straße ein geparktes Auto. Der 31-Jährige war sowohl betrunken als auch unter dem Einfluss berauschender Mittel. Weil er über Schmerzen klagte, brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus.

Neukölln: Mann zeigt NS-Gruß und brüllt Nazi-Parole

Am frühen Freitagnachmittag waren Mitarbeiter der BVG und Polizisten auf dem U-Bahnhof Neukölln mit der Kontrolle zur Einhaltung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung beschäftigt, als ein Mann währenddessen verbal aggressiv reagierte. Polizisten forderten ihn auf, sich zu beruhigen. Als die Kontrolle zu Ende war, ging der betrunkene 45-Jährige einige Meter beiseite. Dort hob er den Arm zum sogenannten Deutschen Gruß und rief laut eine NS-Parole. Daraufhin nahmen ihn die Polizisten fest.

Schöneberg: Rassistischer Angriff in einem Möbelhaus

Am Freitagabend hat ein 57-Jähriger in einem Möbelhaus am Sachsendamm in Schöneberg auf die Aufforderung zum Tragen einer FFP2-Maske zunächst nicht reagiert. Als sich die Angestellte (26) ihm in den Weg stellte, wollte er sie fotografieren. Das wollte sie verhindern, woraufhin der Mann ihr ins Gesicht schlug und sie rassistisch beleidigte. Einsatzkräfte nahmen den Mann fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam.

Kreuzberg: Sofa und E-Scooter angezündet

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte ein Sofa und einen E-Scooter am S-Bahnhof Yorckstraße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer rasch. Große Gefahr bestand nach ersten Erkenntnissen nicht: Das Sofa stand auf Beton und die Umgebung des Zugangs zum Bahnhof war umfangreich gefliest. So wurde eine Wand verrußt und es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Foto: Pudwell

Mitte: Angela Merkel wurde im Supermarkt bestohlen

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist beim Einkaufen in einem Supermarkt in Mitte die Geldbörse gestohlen worden. Wie zuerst die „Bild“ berichtete, befand sich das Portemonnaie in einer Tasche, die am Einkaufswagen hing. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.