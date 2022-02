In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 22. Februar 2022.

Staaken: Wieder Feuer an Wohnhaus gelegt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag Feuer in einem Keller in einem Hochhaus an der Obstallee in Staaken (Spandau) gelegt. Aus dem Keller drangen giftige Rauchgase ins Treppenhaus. 43 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen in mehreren Kellerverschlägen schnell. In dem Hochhausgebiet kommt es immer wieder wieder zu Bränden in Hausfluren und Kellern. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Die Obstallee war zeitweise voll gesperrt, es kam zu Behinderungen im Bus-Verkehr.

Charlottenburg: Mann mit Messer verletzt

In Charlottenburg ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden.

Foto: Morris Pudwell

Ein 32-Jähriger ist bei einem Streit in Charlottenburg von einem 28-Jährigen mit einem Messer verletzt worden. Zuvor waren die beiden Männer in einem sozialen Netzwerk verbal aneinandergeraten, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach verabredeten sie sich am Montagabend schließlich persönlich und gerieten an der Arcostraße erneut in Streit. Nach Angaben der Polizei stach der jüngere Mann dem älteren daraufhin mit einem Messer in den Oberschenkel und flüchtete. Der 32-Jährige kam mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus und wurde ambulant behandelt.

Britz: Polizei sucht Räuber mit Fotos

Die Polizei Berlin sucht nach einem mutmaßlichen Räuber. Er hatte einen Laden am Tempelhofer Weg in Britz überfallen. Jetzt veröffentlichte sie Fotos aus einer Überwachungskamera. Mehr darüber lesen Sie hier.

Charlottenburg: Weingeschäft beklagt Diebstahl eines Bullis

Ein auf der Windscheidstraße abgestellter Bulli wurde gestohlen. Wer auch immer das Fahrzeug gestohlen hat, kann sich mit dem Diebesgut nicht betrinken: Wein ist nicht darin. Mehr darüber lesen Sie hier.

Lichterfelde: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 35 Jahre alte Radfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 52 Jahre alter Autofahrer gegen 16.10 Uhr mit seinem Wagen am Kadettenweg in Richtung Finckensteinallee unterwegs. Die Radfahrerin kreuzte in Höhe der Kopernikusstraße die Straße und wurde vom Auto des Mannes erfasst, stürzte und wurde so schwer am Kopf verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Moabit: Streit ums Abbiegen zwischen Autofahrern endet in Schlägerei

An der Heidestraße in Moabit (Mitte) sind am Montagnachmittag ein 51 Jahre alter Lkw- und ein 24 Jahre alter Auto-Fahrer in Streit geraten. Anlass soll das Abbiegemanöver des Lasterfahrers gewesen sein. Die Männer schubsten und schlugen sich. Beide zeigten danach den jeweils anderen wegen Körperverletzung an. Der Lkw-Fahrer soll außerdem auf die Motorhaube des 24-Jährigen geschlagen und einen Außenspiegel seines Opel beschädigt haben. Außerdem soll der 51-Jährige seinen Kontrahenten volksverhetzend beleidigt haben. Die Polizei nahm eine entsprechende Anzeige auf.

Der Lkw-Fahrer, der wiederum angab, zuvor von dem 24-Jährigen beleidigt worden zu sein, muss sich nun außerdem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. Ein freiwillig durchgeführter Test hatte bei ihm positiv auf Amphetamine angeschlagen. Ein Alkoholtest war negativ ausgefallen. Der Mann kam in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer Blutentnahme wieder entlassen wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat Ermittlungen eingeleitet.

Lichterfelde: Frau stürzt nach Notbremsung im Bus

Eine Frau ist ist am Montagmittag im Bus gestürzt, nachdem der wegen eines drohenden Unfalls bremsen musste. Der Bus fuhr in Lichterfelde aus Richtung Bogenstraße in Richtung Prinzenstraße, als ein Autofahrer von der Hochbergstraße nach links in die Morgensternstraße abbog. Der Busfahrer (55) bremste scharf, damit die Fahrzeuge nicht kollidieren. Im Bus stürzte nun aber eine 81-Jährige. Sie wird jetzt in einem Krankenhaus stationär behandelt.

Lichtenberg: Mensch wird im Streit niedergestochen

In der Nacht zu Dienstag ist in Lichtenberg eine Person im Streit in einer Wohnung an der Landsberger Allee niedergestochen worden. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Täter flüchtete.

Ketzin: Abbiege-Unfall mit zwei Autos - Beifahrerin schwer verletzt

Ein Autofahrer ist in Ketzin (Landkreis Havelland) beim Linksabbiegen mit seinem Wagen mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Beifahrerin, die in dem entgegenkommenden Wagen saß, wurde bei dem Unfall am Dienstagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde in eine Klinik gebracht. An den beiden Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer des abbiegenden Autos die Vorfahrt des anderen Wagens nicht beachtet haben.

Wittenberge: 100 Wohnungen in leerstehendem Wohnhaus aufgebrochen

Unbekannte Einbrecher haben in einem leerstehenden Wohngebäude in Wittenberge (Landkreis Prignitz) etwa 100 Wohnungen aufgebrochen und Kabel, Schalter und Steckdosen entwendet. Ein Verantwortlicher für das Gebäude entdeckte die Einbrüche am Montagvormittag und verständigte die Polizei, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro und vermutet laut einer Sprecherin, dass die Taten über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Es werden Zeugen gesucht.

Cochem-Zell: Drei Verletzte durch Messerstiche nach gewaltsamer Auseinandersetzung

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Landkreis Cochem-Zell sind drei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Zwei Verletzte mussten den Angaben zufolge stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Ein Dritter konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Den Angaben zufolge waren im Bereich des Bahnhofs Karden zwei Gruppen junger Männer aneinander geraten. Im Verlauf des Streits zogen sich demnach drei von ihnen Schnitt- und Stichwunden zu, wie es hieß. Zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.