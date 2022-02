In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 16. Februar 2022.

Auf einem Hinterhof in Marzahn kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung mi t zwei Schwerverletzten. Die Polizei sperrt den Tatort ab.

Blaulicht-Blog Marzahn: Zwei Schwerverletzte bei Streit in Hinterhof

Marzahn: Zwei schwerverletzte Jugendliche bei Streit - Täter offenbar flüchtig

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr in die Rosenbecker Straße 7 nach Marzahn gerufen. Auf einem Hinterhof kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, wobei zwei Personen schwer verletzt worden sind. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitten die beteiligten Jugendlichen mehrere Messerstiche. Nach Angaben der Polizei konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Lichtenberg: Schlägerei auf dem Fußballplatz

Polizei und Feuerwehr rücken wegen einer Schlägerei zu einem Fußballplatz in Lichtenberg an.

Foto: Thomas Peise

Am Mittwochabend gegen 21.20 Uhr wurden Einsätzkräfte der Polizei in die Wartenberger Straße in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) zu einem Fußballplatz alarmiert. Vor Ort kam es nach einem Fußballspiel zu einer Schlägerei, informierten die Beamten vor Ort. Bei der Schlägerei wurden zwei Personen leicht verletzt. Sanitäter behandelten sie vor Ort.

Luft aus Reifen von 150 Autos gelassen - Verdächtige ermittelt

Nachdem vermutlich Umweltaktivisten die Luft aus Hunderten Reifen großer Autos in Berlin gelassen haben, hat die Polizei zwei Verdächtige im Visier. Festgenommen sei bislang niemand, sagte ein Polizeisprecher. Aber zwei mögliche Täter habe man ermittelt. Es gebe aber wohl noch weitere Täter, weil die Aktion in der Nacht zum 10. Februar in mehreren Stadtteilen gleichzeitig gelaufen sei.

Mehr als 150 Fälle Autos, an denen Reifen entleert wurden, seien inzwischen bekannt geworden. Vor allem habe es SUV getroffen. Die Täter hätten die Luft aus einem oder aus mehreren bis zu allen vier Reifen gelassen. In zwei Fällen seien Reifen zerstochen worden. Die Taten ereigneten sich in Prenzlauer Berg, Mitte, Teilen von Charlottenburg-Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf.

An mehreren Autos in Prenzlauer Berg und Mitte waren nach Polizeiangaben Zettel mit „umweltpolitischem Bezug“ angebracht worden. Unter anderem stand auf den Zetteln „Fuck SUV“ und „Verkehrswende jetzt!“.