Am Dienstagabend ist ein Uhren-Geschäft am Kurfürstendamm überfallen worden. Die Berliner Polizei war im Einsatz.

Kriminalität Überfall auf Uhren-Geschäft am Kurfürstendamm

Berlin. Unbekannte haben am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Geschäft mit Uhren am Kurfürstendamm überfallen. Das berichtete die Zeitung "B.Z.". Demnach drangen die Täter in den Laden ein, zerschlugen eine Glasvitrine und räumten diese leer. Auch Uhren aus der Auslage seien mitgenommen worden.

Der Lagedienst der Polizei bestätigte gegenüber der Berliner Morgenpost den Überfall. Ersten Informationen zufolge konnten die Tatverdächtigen mit der Beute entkommen. Ob Angestellte bei dem Überfall verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Spurensicherung der Polizei war bis in die späten Abendstunden vor Ort.

Erst am Montag hatten Unbekannte einen Geldtransporter vor einem Supermarkt in Britz (Neukölln) überfallen. Sie bedrohten einen 31 Jahre alten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einer Waffe, als dieser einen Geldkoffer im Transporter verstauen wollte. Dann sei dem Sicherheitsmann Reizgas ins Gesicht gesprüht worden - und die Täter hätten den Geldkoffer geschnappt und seien mit ihm geflüchtet.

