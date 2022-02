In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 5. Februar 2022.

Schöneberg: VW-Fahrer gerät auf Poller eines Radweges

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen auf den Pollern des Radweges an der Bülowstraße in Höhe des Nollendorfplatzes in Schöneberg zum Stehen gekommen. Wie ein Foto zeigt, schwebte der Wagen eines Car-Sharing-Unternehmens mit zwei Reifen in der Luft. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und barg zusammen mit einem Abschleppunternehmen das Fahrzeug, welches im Anschluss vorläufig sichergestellt wurde. Die Bülowstraße musste während der Bergungsarbeiten Richtung Nollendorfplatz gesperrt werden. Der Fahrer soll nicht mehr vor Ort gewesen sein. Die Polizei ermittelt.

Haselhorst: Schwerverletzte Person bei Lauben-Brand

Bei einem Brand in Haselhorst wurde eine Person schwer verletzt.

Eine Laube in der ehemaligen Laubenkolonie Am Lagerweg hat in der Nacht zu Samstag in Haselhorst (Spandau) gebrannt. Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute eine schwerverletzte Person. Ein nachalarmierter Notarzt verständigte einen Rettungshubschrauber. Informationen von vor Ort zufolge wurde der Patient in das Unfallkrankenhaus Marzahn geflogen. Die Laube konnte nach rund einer Stunde gelöscht werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. In der ehemaligen Laubenkolonie kam es in der letzten Zeit zu mehreren Bränden.

Marienfelde: Patient soll Rettungskräfte angegriffen haben

In Marienfelde kam es neben einem Rettungs- auch zu einem Polizeieinsatz.

Notfallsanitäter und eine Notarzt-Besatzung sollen in der vergangenen Nacht in der Wehnertstraße in Marienfelde (Tempelhof-Schöneberg) von einem Patienten angegriffen worden sein. Ersten Informationen von vor Ort zufolge öffnete eine Frau den Rettungskräften die Tür und brachte sie zu einer hilflosen Person. Beim Eintreffen der Rettungskräfte soll die Person nicht ansprechbar gewesen sein. Die Einsatzkräfte versorgten den Mann. Dieser sei wieder zu Bewusstsein gekommen und dann auf die Einsatzkräfte losgegangen. Auch die medizinische Ausrüstung der Rettungskräfte sei beschädigt worden. Die Polizei war vor Ort.

Hellersdorf, Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf: Polizei und Ordnungsamt begehen Lokale

Ein Automat wird abtransportiert.

Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt haben am Freitagabend in Hellersdorf, Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf Lokale kontrolliert. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden an der Janusz-Korczak-Straße in Hellersdorf mehrere Spielautomaten sichergestellt. Zudem wurden in den Lokalen illegales Glücksspiel, unerlaubter Aufenthalt sowie illegales Betäubungsmittel festgestellt. An der Boddinstraße oder Hermannstraße in Neukölln und in der City West soll es kaum Beanstandungen gegeben haben.

Polizei und Ordnungsamt begehen ein Lokal.

