Pankow: Polizei fahndet mit Videos nach Einbrechern

Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem Einbrecher-Duo um Hilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde am Mittwoch zwei Videos.

Was war passiert? Die beiden gesuchten Männer waren in der Nacht zum 7. August 2021 in ein Einfamilienhaus an der Friedrich-Engels-Straße in Rosenthal (Pankow) eingebrochen. Sie entwendeten hochwertigen Schmuck. Zuvor hatten sie sich eine Leiter von einem Nachbargrundstück besorgt, wobei sie gefilmt worden sind.

Berliner Polizei fahndet nach einem Einbrecher-Duo Berliner Polizei fahndet nach einem Einbrecher-Duo

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am 16. August 2021 kam es zu einem weiteren Vorfall. Auch hier wurde eine jugendliche Person vor dem Haus der Geschädigten gefilmt. Laut Polizei gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 (Nord) fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder Aufenthaltsorten der Männer machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord), Am Nordgraben 7, 13437 Berlin-Reinickendorf, unter der Telefonnummer (030) 4664-172110 oder (030) 4664-172130 sowie außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-171010, oder per E-Mail an Dir1K21@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.