In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 11. Januar 2022.

Buch: 73-Jährige bedroht Nachbarin mit Waffe - SEK-Einsatz

Eine bewaffnete 73-Jährige hat in der vergangenen Nacht für einen Einsatz des Spezialeinsatzkommando (SEK) gesorgt. Zuvor soll die Seniorin gegen 22.10 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfgang-Heinz-Straße in Buch (Pankow) eine 53 Jahre alte Nachbarin mit einer Schusswaffe bedroht haben. Anschließend ging sie wieder in ihre Wohnung.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ordnete ein Bereitschaftsrichter eine Wohnungsdurchsuchung bei der Tatverdächtigen an. Das SEK nahm anschließend die Seniorin in ihrer Wohnung widerstandlos fest und stellte eine Schreckschusspistole sicher. Die Festgenommene wurde aufgrund ihres mentalen Zustandes einem Arzt vorgestellt. Sie wurde dann stationär in dem Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Baumschulenweg: Trio überfällt Supermarkt mit Messer und Machete

Drei Männer mit Kapuzen und Mund-Nasen-Schutz haben am Montag einen Supermarkt an der Kiefholzstraße in Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gaben die Verdächtigen vor, Getränke bezahlen zu wollen. Als die 34 Jahre alte Angestellte daraufhin die Kasse geöffnet habe, sei einer der Männer an sie herangetreten, habe ihr dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen und das Geld aus der Kasse entnommen. Währenddessen hätten die anderen beiden Männer einen weiteren Mitarbeiter mit einem Messer und einer Machete bedroht. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Baumschulenstraße. Die 34-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes dauern an.

Kreuzberg: 16-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist am Montag am Mehringplatz in Kreuzberg durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge soll der 16-Jährige gegen 15.15 Uhr von einer Gruppe vier bis fünf Tatverdächtiger angegriffen worden sein. Anschließend flüchteten die Angreifer. Mehr dazu lesen Sie hier.

Schöneberg: Seniorin verliert Kontrolle über Auto - schwer verletzt

Eine Frau hat am Montag bei einem Unfall in Schöneberg schwere Verletzungen erlitten. Die 84 Jahre alte Autofahrerin fuhr gegen 15.20 Uhr die Straße am Mühlenberg in Richtung Meraner Straße. Als sie nach links in die Straße einbog, verlor sie mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie touchierte zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos, fuhr auf der Mittelinsel gegen einen etwa 20 Zentimeter hohen Begrenzungszaun aus Metall und anschließend gegen einen Baum. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper. Rettungskräfte versorgten die 84-Jährige und brachten sie in ein Krankenhaus. Der Wagen der Frau war infolge des Unfall nicht mehr fahrfähig. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Gesundbrunnen: Tankstelle mit Schusswaffe überfallen

Ein Unbekannter hat am Montag gegen 19.10 Uhr in Gesundbrunnen (Mitte) eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bedrohte der Mann einen 40 Jahre alten Tankstellenangestellten mit einer Schusswaffe und forderte Geld. Der Angestellte öffnete daraufhin die Kasse. Mit einem niedrigen, dreistelligen Geldbetrag flüchtete der Unbekannte in Richtung Bellermannstraße. Der Angestellte wurde nicht verletzt. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).

Gosen-Neu Zittau: Flucht vor Polizei endet für Einbrecher im Oder-Spree-Kanal

In der Nacht zu Dienstag sind zwei Einbrecher in Gosen-Neu Zittau (Landkreis Oder-Spree) bei der Flucht vor der Polizei in den Oder-Spree-Kanal gefahren. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, brachen die 28- und 36-jährigen Berliner mit einem weiteren bisher Unbekannten in ein Schulgebäude ein. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, sprangen die drei Männer in zwei Autos und flohen vor der Polizei. Das Auto mit den beiden Berlinern kam dabei von der Straße ab und landete im Kanal. Die Männer konnten sich selbst aus dem Auto befreien und von der Polizei leicht verletzt geborgen werden. Sie wurden vorläufig festgenommen, einer von ihnen befindet sich derzeit noch in einem Krankenhaus. Das Auto wird aktuell aus dem Oder-Spree-Kanal geborgen. Der dritte Einbrecher wird noch gesucht.

Buckow: Feuerwehr löscht Brand in Keller

Die Feuerwehr löschte in Buckow einen Brand in einem Keller.

Foto: Pudwell

In einem Haus an der Lipschitzallee in Buckow (Neukölln) hat es am Montag gegen 20 Uhr in einem Keller gebrannt. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer in dem vier Quadratmeter großen Kellerverschlag schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt, die Feuerwehr musste den Keller entrauchen.

Liebenthal: Wohnhaus komplett ausgebrannt - hoher Schaden

In der Nacht zu Dienstag ist ein Wohnhaus in Liebenthal (Landkreis Oberhavel) komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, konnten die drei Bewohner des Hauses dieses noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Das Feuer brach zunächst in einer Mülltonne am Haus aus und griff dann auf einen Holzbeschlag, eine Garage und schließlich auf das Haus über. Die Brandursache wird noch genauer untersucht, nach ersten Erkenntnissen könnte aber Asche aus dem Kamin, die zu heiß in die Mülltonne entsorgt wurde, Grund für den Brand sein. Der Schaden wird auf 200.000 Euro beziffert.