In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 3. Januar 2022.

Neukölln: Säure-Graffiti am U-Bahnhof Hermannplatz

In der Nacht zu Montag haben bislang Unbekannte eine Glasscheibe am U-Bahnhof Hermannplatz in Neukölln beschädigt. Zuerst berichtete die Zeitung "B.Z." Wie eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost auf Anfrage bestätigte, hatten Sicherheitsmitarbeiter der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gegen 0.45 Uhr einen unleserlichen Schriftzug an der Glastür des Fahrstuhls zum Bahnhof entdeckt. Dieser wurde offenbar in das Glas geätzt. Sie alarmierten die Polizei und die Feuerwehr, da eine mögliche Gefährdung durch die Säure nicht ausgeschlossen werden konnte.

Die Feuerwehr sperrte den Bereich weiträumig ab und Mitarbeiter der Kriminaltechnik der Polizei nahmen Proben. Das Ergebnis einer Laborauswertung steht noch aus. Vermutlich handelt es sich um giftige Flusssäure. Diese Säure wurde schon vor etwa 15 Jahren in der Sprayerszene eingesetzt, um Schriftzüge in Scheiben von Telefonzellen und Zügen zu ätzen - sogenannte "Ätzgraffitis" oder "Säuretags". Die Säure ist für Menschen hochgiftig und kann im schlimmsten Fall tödliche Nieren- und Leberschäden verursachen. Gegen 3 Uhr in der Nacht wurden die Maßnahmen beendet, die Sperrung aufgehoben. Der Zugverkehr musste nicht unterbrochen werden.

Neukölln: Brand in Industriegebäude

Es brannte in einem Industriegebäude in Britz.

Foto: Pudwell

In einem Industriegebäude in der Waldkraiburger Straße in Neukölln hat in der Nacht zu Montag auf 200 Quadratmetern eine automatische Reinigungsanlage gebrannt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Bereits bei der Ankunft der Feuerwehr war das Gebäude geräumt. Die Anlage sei zunächst nicht nutzbar, teilte die Feuerwehr mit. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben.

Update: In der #Waldkraiburger_Straße brannte auf 200 m² eine automatische Reinigungsanlage im 2.OG eines 3-gesch. Industriegebäudes. Einsatzkräfte werden jetzt abgelöst. Nachlöscharbeiten und Kontrolle des Daches mit einer Drohne werden noch weiterhin durchgeführt. pic.twitter.com/Au8Kv9y6I2 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 3, 2022

Britz: Senior mit Rollator von Autofahrerin erfasst

In Britz (Neukölln) ist am Sonntag ein Senior bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, überquerte der 74-Jährige gegen 18.20 Uhr zu Fuß mit seinem Rollator den Tempelhofer Weg, als eine 59 Jahre alte Autofahrerin ihn erfasste. Der Senior stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Marzahn: Mercedes brennt - Feuerwehr im Einsatz

Ein Auto brannte in Marzahn.

Foto: Pudwell

In der Nacht zu Montag hat an der Spitzmühler Straße in Marzahn ein Mercedes gebrannt. Ein Passant hatte gegen 0.40 Uhr das in Flammen stehende Fahrzeug bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der Mercedes brannte komplett aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Der Mercedes brannte aus.

Foto: Peise

Lübben: Zehn Menschen nach Wohnungsbrand in Klinik gebracht

Bei einem Wohnungsbrand in Lübben (Spreewald) sind zehn Menschen verletzt worden. Neun Bewohner eines Mehrfamilienhauses und eine Feuerwehr-Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie das Lagezentrum der Polizei in Potsdam mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache kurz nach Mitternacht am Montag in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen, die von einer Mutter mit ihren drei Kindern bewohnt wird. Laut Polizei gibt es den Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung.

16 Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen, ein weiterer wurde von der Feuerwehr gerettet. Acht Bewohner konnten nach den Löscharbeiten wieder zurück in die Wohnungen. Vier der zehn Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.