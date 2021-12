In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 30. Dezember 2021.

Kreuzberg: Trio überfällt Späti in der Körtestraße

Berlin. Drei junge Männer beraubten am Mittwochabend den Angestellten eines Spätkaufs in Kreuzberg. Nach Angaben des 47 Jahre alten Verkäufers betraten gegen 21 Uhr zwei maskierte junge Männer das Geschäft in der Körtestraße. Während einer ihn mit einem Messer bedrohte, gegen den Kopf schlug und Geld forderte, soll der andere den 47-Jährigen mit Wasserflaschen beworfen haben. Ein Komplize soll währenddessen vor dem Spätkauf sitzende Kunden ebenfalls mit einem Messer bedroht und aufgefordert haben, sich ruhig zu verhalten. Nachdem der Mitarbeiter den Räubern Geld aus der Kasse gab, flüchtete das Trio in Richtung Südstern. Der 47-Jährige wurde leicht am Kopf und an einer Hand verletzt.

Gesundbrunnen: Wohnung brennt - zwei Verletzte

Wegen eines Wohnungsbrands in Gesundbrunnen hat die Feuerwehr am Mittwochabend sechs Menschen in Sicherheit gebracht. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Das Feuer im dritten Obergeschoss eines fünfstöckigen Hinterhauses in der Soldiner Straße war aus bisher nicht geklärter Ursache am Mittwochabend ausgebrochen. Durch die geöffnete Wohnungstür war das Feuer auch ins Treppenhaus gelangt. Das Haus wurde baupolizeilich gesperrt, es ist laut Feuerwehr derzeit nicht zu bewohnen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Drogendelikte, Straßenkriminalität und Clans: Die Hermannstraße in Neukölln ist ein Kriminalitätsschwerpunkt.