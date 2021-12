In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 21. Dezember 2021.

Hellersdorf: Festnahme nach Graffiti-"Malerei"

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 nahmen am Montagabend einen Graffiti-Teaker in Hellersdorf fest. Er soll eine Straßenbahn der Linie M6 mit Aufklebern versehen und mit einem Graffiti-Stift bemalt haben, als sie in Richtung Riesaer Straße fuhr. Polizisten stoppten die Bahn kurz vor dem Bahnhof und nahmen den Mann fest. Er wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung zum Polizeiabschnitt 33 (Ost) gebracht. In Hellersdorf kommt es seit vergangener Woche immer wieder zu Vandalismusschäden - zuletzt am Samstag. Dort hatten unbekannte vermutlich mit einem Nothammer eine Fensterscheibe einer Tram beschädigt.

Mitte: Mehrere Verletzte nach Banküberfall

Die Täter überfielen eine Filiale der Hypo-Vereinsbank an der Leipziger Straße.

Foto: Philipp Siebert

In Mitte ist am Montagmittag ein Banküberfall verübt worden. Wie eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost auf Anfrage sagte, seien der oder die Täter nach ersten Erkenntnissen ohne Beute geflüchtet. Wie die Polizei später mitteilte, sei die Frage, ob die Täter Beute gemacht hätten, jedoch noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen 13.15 Uhr seien mehrere Täter in die Bank gestürmt und hätten Reizgas versprüht, sagte Polizeisprecher Stefan Petersen-Schümann vor Ort. Dadurch seien mehrere Personen verletzt worden. „In wieweit Beute gemacht wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.“ Auch die Zahl der Täter sei noch unklar. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Lichtenberg: Wohnung in Hochhaus brennt

Feuer in einer Wohnung in Lichtenberg

Foto: Thomas Peise

Am Vormittag brannte es in einer Wohnung in einem Hochhaus am Ahrendsweg in Lichtenberg. Der Mieter war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Kreuzberg: Feuer auf Gelände eines Clubs

Auf dem Gelände des Sage Clubs in Kreuzberg hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Demnach standen am Morgen auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern Holzpaletten sowie mehrere Container mit technischer Ausrüstung in Flammen. Die Ursache des Brandes war zunächst unbekannt. Das Feuer war nach etwa anderthalb Stunden gelöscht.