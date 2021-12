In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 17. Dezember 2021.

Tempelhof: Auto gerät in Gegenverkehr - und kollidiert mit Bus

Ein Autofahrer ist am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Germaniastraße in Höhe Werbergstraße in Tempelhof in den Gegenverkehr geraten. Dabei streifte der Nissan Micra einen Linienbus der BVG an der linken Frontseite. Teile des Nissan Micras blieben in der Front des Busses stecken. Bei dem Unfall wurden zudem am Rand geparkte Autos beschädigt.

Der stark beschädigte Nissan Micra.

Foto: Pudwell

Die Fahrerin des Kleinwagens soll leicht verletzt worden sein. Ob noch weitere Personen in dem Fahrzeug waren, ist bislang unklar. Zunächst lagen keine Informationen dazu vor, ob auch Fahrgäste des Busses verletzt wurden.

Bei dem Unfall wurden noch weitere Autos beschädigt.

Foto: Pudwell

Moabit: Unfall zwischen Audi und Jaguar

In Moabit kollidierten ein Audi und ein Jaguar.

Foto: Pudwell

In Moabit (Mitte) hat es in der vergangenen Nacht einen Kreuzungscrash gegeben. An der Kaiserin-Augusta-Allee / Neues Ufer stießen gegen 1 Uhr ein Audi und ein Jaguar zusammen. Der Audi-Fahrer krachte gegen ein Geländer und einen massiven Ampelmast. Die Feuerwehr musste den beschädigten Ampelmast beseitigen. Bei dem Unfall sollen mehrere Personen leicht verletzt worden sein.

Baumschulenweg: Porsche landet nach Kollision mit Kleinwagen neben der Straße

Ein Porsche kollidierte mit einem Skoda.

Foto: Pudwell

In Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wollte ein Porsche-Fahrer von der Johannisthaler Chaussee auf die Zufahrt eines Grundstücks abbiegen. Dabei soll der Fahrer wohl den vorfahrtsberechtigten Skoda übersehen haben. Es kam zum Zusammenprall, wobei der Porsche von der Fahrbahn gedrückt wurde. Die Feuerwehr musste die Einsatzstelle reinigen. Beamte der Berliner Polizei sperrten für rund eine Stunde die Straße zwischen Liguster Weg und dem Mahonienweg.