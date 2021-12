In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 14. Dezember 2021.

A24: Zwei Verletzte nach Laster-Unfall - Autobahn gesperrt

In der Nacht zu Dienstag sind zwei Laster-Fahrer bei einem Unfall auf der Autobahn 24 verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, ist die A24 zwischen Fehrbellin und Neuruppin-Süd (beides Landkreis Ostprignitz-Ruppin) in Fahrtrichtung Hamburg auch am frühen Dienstagmorgen noch aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt.

Ein 62-Jähriger fuhr aus ungeklärter Ursache mit seinem Laster auf einen zweiten Laster am Stauende auf. Dabei wurde der 52 Jahre alte Fahrer des zweiten Lasters leicht verletzt. Der 62-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten beide Fahrer in ein Krankenhaus.

Demos gegen Corona-Maßnahmen vor Berliner Bezirksrathäusern

In Berlin haben etwa 750 Menschen unangemeldet an rund zehn verschiedenen Orten gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Sie hätten sich am Montagabend unter anderem vor Bezirksrathäusern versammelt, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstrationen seien friedlich verlaufen und hätten sich dann wieder zerstreut. Auf Twitter schrieb die Polizei, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hätten sich nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen gehalten. Es seien mehrere Anzeigen gestellt worden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.