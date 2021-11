Berliner Polizist kurz vor Tod gefilmt und verhöhnt

Berlin. Ein Video eines auf einer Dienstfahrt verunfallten Polizisten, das am Mittwoch im Internet veröffentlicht wurde, sorgte am Donnerstag für großes Unverständnis. Denn der Beamte befand sich laut Polizei in einer „medizinischen Notsituation“. Am Donnerstag wurde bekannt, dass er kurz nach dem Unfall im Krankenhaus verstarb. Nach Informationen der Berliner Morgenpost arbeitete der Polizist im Abschnitt 15 in Prenzlauer Berg. Den Informationen zufolge wurde er 60 Jahre alt.

Der Mann, von dem die Aufnahmen stammen, hätte dem Beamten nach dem Unfall offenbar helfen können. Stattdessen filmte er den Verunfallten. In dem Video ist zu sehen, wie der Beamte hinter dem Steuer des verunfallten Polizeiwagens sitzt und dem Augenschein nach unkoordiniert mit den Händen gestikuliert, um sich schlägt und mehrere Schreie ausstößt. Dabei wird er von der Person, die offensichtlich filmt, als „völlig besoffen“ tituliert.

Polizei prüft Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung

„Die Verbreitung dieses Videos ist geschmacklos und strafbar“, twitterte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag. „Ein Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung wird geprüft.“ Der Filmende war offensichtlich noch vor Ort, nachdem weitere Polizisten eintrafen, was ein weiteres Video belegt.

„Es schockiert uns, dass man lieber zum Smartphone greift und draufhält, anstatt einem offensichtlich in Not geratenen Menschen zu helfen“, sagte der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Benjamin Jendro am Donnerstagmorgen. „Dass derartige Aufnahmen aus der reinen Gier nach Klicks und Aufmerksamkeit im Social Media verbreitet werden, zeigt einen mittlerweile stark verbreiteten digitalen Narzissmus, der strafrelevante Folgen haben muss.“