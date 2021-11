Clankriminalität in Berlin: Das sind die Tat-Schwerpunkte

Razzia gegen Clan-Kriminalität in Berlin-Neukölln am 18. Februar (Archivbild).

Berlin. Rauschgifthandel und Rauschgiftschmuggel sowie Eigentumskriminalität sind nach wie vor die Hauptbetätigungsfelder der Organisierten Kriminalität (OK) in Berlin. Das geht aus dem "Dritten Lagebild Organisierte Kriminalität (OK) für das Jahr 2020" hervor, das die Senatsverwaltung für Inneres und Sport und die Polizei Berlin am Freitag veröffentlicht hat.

Das Berliner Lagebild OK bildet die Ergebnisse der Strafverfolgung der Polizei Berlin sowie der in Berlin ermittelnden Bundesbehörden ab. Es stellt eine Beschreibung des Hellfeldes dar, also der polizeilich bekannt gewordenen Kriminalität. Die Schwerpunkte der Arbeit lagen, wie die Senatsverwaltung mitteilt, 2020 auf folgenden Phänomenbereichen:

Clankriminalität

Russisch-Eurasische OK

Internationale Kfz-Verschiebung

Outlaw Motorcycle Gangs

Menschenhandel

Schleusungskriminalität

Rauschgifthandel und -schmuggel

Raub- und Einbruchskriminalität

Organisierte Kriminalität in Berlin: Schaden von fast 60 Millionen Euro im Jahr 2020

Demnach wurden im Jahr 2020 in Berlin 64 OK-Verfahrenskomplexe mit insgesamt 498 Tatverdächtigen geführt. In 14 Verfahrenskomplexen gab es Hinweise auf Geldwäscheaktivitäten. OK-Tätergruppierungen verursachten im Jahr 2020 einen Schaden von rund 58,6 Millionen Euro. Rund 18,6 Millionen Euro an kriminellen Erträgen konnten nachvollzogen und Vermögenswerte von rund 2,3 Millionen Euro vorläufig durch den Staat gesichert werden.

Hauptbetätigungsfelder und wichtigste Einnahmequelle der OK-Gruppierungen in Berlin sind nach wie vor der Rauschgifthandel und -schmuggel sowie die Eigentumskriminalität. Innerhalb der Eigentumskriminalität stellt die internationale Kfz-Kriminalität das am häufigsten registrierte Betätigungsfeld der OK-Gruppierungen dar. Daher wurde dieser Bereich im Lagebild erstmalig gesondert betrachtet.

Organisierte Kriminalität in Berlin: Kfz-Verschiebung im Fokus

Zwölf OK-Verfahrenskomplexe betreffen den Bereich der internationalen Kfz-Verschiebung. Die geografische Lage Berlins, insbesondere die schnelle Anbindung an die ins Ausland führenden Autobahnen, spiele hierbei eine tatbegünstigende Rolle, heißt es in dem Lagebericht. Daneben biete Berlin als große Metropole mit einer hohen Dichte hochwertiger Fahrzeuge, die überwiegend auf öffentlichem Straßenland abgestellt werden, eine Vielzahl an Gelegenheiten.

Organisierte Kriminalität zeichne sich nach wie vor durch einen starken internationalen Bezug aus. In 73,4 Prozent der OK-Verfahrenskomplexe sei eine internationale Tatbegehung zu verzeichnen. Insgesamt 38 Verfahrenskomplexe wiesen Bezüge in das Ausland auf. Beziehungen und Verbindungen konnten zu 37 unterschiedlichen Staaten festgestellt werden.

„Kriminelle machen nicht vor Ländergrenzen halt. Daher arbeiten wir bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Erhellung ihrer Strukturen eng mit ausländischen Ermittlungsbehörden zusammen", erklärte Innensenator Andreas Geisel dazu. "Im Fokus steht auch weiterhin die Bekämpfung der sogenannten Clankriminalität. Hier haben wir große Erfolge erzielt. Wir werden auch weiter auf allen Ebenen gegen die offen zur Schau getragene Verletzung unserer rechtsstaatlichen Regeln vorgehen.“

Clans in Berlin: Hohe Gewaltbereitschaft bei tschetschenischen Tätergruppierungen

Zehn OK-Verfahrenskomplexe sind der „Clankriminalität“ zuzuordnen. Die OK-Verfahrenskomplexe wurden hauptsächlich wegen Rauschgifthandel und -schmuggel geführt. Mit dem im November 2018 von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport entwickelten 5-Punkte-Plan habe Berlin mit anderen Verwaltungen und Behörden einen gemeinsamen Weg beschlossen, der auch in Zukunft weiter beschritten werde.

Neben den kriminellen Angehörigen aus ethnisch abgeschotteten Subkulturen („Clankriminalität“) standen 2020 erneut auch Gruppierungen der russisch-eurasischen OK (REOK) im Fokus. In dem Lagebericht heißt es: "Insbesondere tschetschenische Tätergruppierungen gewinnen immer mehr an Relevanz und zeichnen sich durch eine hohe Gewaltbereitschaft aus. Die dynamische Entwicklung dieser kriminellen Strukturen im Grenzbereich zwischen qualifizierter Bandenkriminalität und etablierter OK wird weiterhin aufmerksam betrachtet und mit aller Konsequenz bekämpft."

Im Bereich der russisch-eurasischen OK wurden sechs Verfahrenskomplexe geführt.

Auswertung kryptierter Täterkommunikation gewinnt an Bedeutung

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik betonte: "In das ‚System Organisierte Kriminalität‘ immer mehr – auch unter Nutzung moderner Technik – vorzudringen, die Akteure, Methoden und Finanzströme ans Licht zu bringen sowie Verbrechen aufzuklären ist unsere tägliche Aufgabe, die wir unbeirrbar mit Nachdruck verfolgen."

Eine neue herausragende Bedeutung für die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden erlangt die Auswertung kryptierter Täterkommunikation, die intensiv und über Ländergrenzen hinaus erfolgt. "Hier sind in den nächsten Jahren weitere Verfahrenskomplexe mit umfangreichen Ermittlungen zu erwarten", heißt es.

Kriminellen-Chats geknackt: Schlag gegen Clan-Kriminelle

Schwerpunktabteilung für Encrochat-Verfahren ab Januar