Wedding: Brand in Pflegeheim – Bewohner stirbt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 2. November 2021.

Polizeieinsatz beendet: S-Bahnen am BER fahren wieder

Wegen eins verdächtigen Gegenstandes war am Dienstagvormittag der S-Bahnverkehr am Flughafen BER unterbrochen. Das teilte die Bundespolizei via Twitter mit. Gegen 11.50 Uhr war der Polizeieinsatz beendet. Der S-Bahn-Verkehr konnte wieder aufgenommen werden.

+++Aktuell+++

Aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes ist derzeit der S-Bahnverkehr am Bahnhof #Flughafen_BER_T1_2 gesperrt. Wir sind im Einsatz. Beachten Sie bitte die Infos der @SBahnBerlin. Der weitere Bahnverkehr ist bisher noch nicht betroffen. https://t.co/wiYyPMTu8v — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) November 2, 2021

Glienicke/Nordbahn: Gasexplosion zerstört Einfamilienhaus

Bei einer Gasexplosion ist ein Einfamilienhaus in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) am Montagabend völlig zerstört worden. Die Bewohner konnten sich ins Freie retten und blieben bei dem Unglück am Montagabend unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Da aus den stark beschädigten Leitungen weiterhin Gas ausströmte, drohte in den späten Abendstunden zunächst weiter Explosionsgefahr. Die Feuerwehr richtete vorübergehend einen Sperrkreis ein, der den Umkreis des Hauses bis zum Eintreffen von Experten sichern sollte.

Am Morgen deutet nahezu nichts auf eine Gas-Explosion hin, durch die ein halbes Einfamilienhaus zerstört wurde. Nach der Explosion am Montagabend musste das Gebiet rund um die Paul-Singer-Straße in Glienicke/Nordbahn abgesperrt werden, diese Sperrung ist aufgehoben. Kriminalpolizei ist vor Ort, macht Fotos von dem Haus und der Straße. Eine Absperrung vor dem Haus macht deutlich, wo es passiert ist, von der Straße aus erkennt man kaum etwas. Valeria Eisenbart spaziert am Dienstagmorgen mit ihrem Hund die Straße entlang. "Das war ein ultralauter Knall", erinnert sich die Anwohnerin, die in einer Nebenstraße wohnt. Freunde in drei Kilometern Entfernung hätten das gehört, sagt sie. Sie musste zwar nicht aus dem Haus, das Gas wurde aber vorsorglich abgestellt. "Ein mulmiges Gefühl hat man da schon. Hier waren unglaublich viele Feuerwehrwagen."Sie will mitbekommen haben, dass in dem Haus renoviert wurde, am Montagmorgen soll an der Gasleitung gearbeitet worden sein. "Das ist das, was man hier so erzählt", sagt Valeria Eisenbart.

Grunewald: Leiterin und Mitarbeiter eines jüdischen Kindergartens antisemitisch beleidigt

Am Sonntagnachmittag wurde eine bereits am 29. Oktober stattgefundene Straftat in Grunewald angezeigt. Am vergangenen Freitag soll eine unbekannt gebliebene Frau gegen 14 Uhr sowohl die 47-jährige Leiterin als auch einen ebenfalls 47 Jahre alten Mitarbeiter eines Jüdischen Kindergartens in der Delbrückstraße in russischer Sprache beleidigt haben. Darüber hinaus soll sie sich antisemitisch geäußert und damit gedroht haben, Tabletten auf das Grundstück der Einrichtung zu werfen, bevor sie sich von der Kita entfernte. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

Friedrichshain: Vespa-Fahrer fährt Fußgänger an

Sonntagvormittag wurden in Friedrichshain zwei Männer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der 69-jährige Fußgänger gegen 9.20 Uhr die Frankfurter Allee in Richtung Rigaer Straße überquert haben. Auf dem Mittelstreifen angekommen, soll ihm ein auf dem mittleren Fahrstreifen verkehrsbedingt wartender LKW-Fahrer signalisiert haben, dass er gehen könne. Beim Überqueren wurde der Fußgänger auf dem äußerst rechten Fahrstreifen von der Vespa eines 55-Jährigen erfasst, der in Richtung Frankfurter Tor unterwegs war. Beide Männer stürzten, wurden verletzt und kamen mit alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr in Krankenhäuser, wo sie stationär aufgenommen wurden.

Johannisthal: Besatzung eines Polizeihubschraubers geblendet

Der Pilot eines Polizeihubschraubers ist im Südosten Berlins vom einem Laserstrahl geblendet worden. Der Pilot gab an, dass er wegen der starken Beeinträchtigung durch den grünen Lichtstrahl am Montagabend mehrmals seine Fluglage wechseln musste, teilte die Polizei mit. Die dreiköpfige Besatzung des Hubschraubers stellte als Ursprungsort des Laserpointerstrahls einen Balkon eines Mietshauses in der Trützschlerstraße in Johannisthal (Treptow-Köpenick) fest. Alarmierte Polizisten trafen in der Wohnung einen 41-jährigen Mann, der erst leugnete, dann aber den Gebrauch des Laserpointers zugab und das Gerät der Polizei übergab. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt.

Treptow-Köpenick: Autofahrer verletzt Fußgängerin schwer

In Niederschöneweide (Treptow-Köpenick) hat ein Autofahrer am Montag eine 38 Jahre alte Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau die Schnellerstraße auf dem Fußgängerüberweg überqueren, als der 54-jährige Autofahrer sie mit seinem Wagen traf. Sie prallte auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Lehnin: Brennendes Kinderheim löst Großeinsatz aus

Ein brennendes Kinder- und Jugendheim in Lehnin (Kreis Potsdam-Mittelmark) hat am Montagabend für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Die Bewohner blieben unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Neun Kinder wurden demnach vor Ort betreut.

Der Brand sei in der Küche einer separaten Wohnung im Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die genaue Ursache des Brandes ist aber weiter unklar. Das zweite Obergeschoss des Gebäudes brannte den Angaben zufolge aus, sodass das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist.

Fast zwei Dutzend Fahrzeuge der Feuerwehr, mehrere Rettungswägen und die Notfallseelsorge waren zunächst kurz nach 18.00 Uhr zu dem Brand ausgerückt. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend an.

Vetschau: Auto prallt gegen Findling - Fahrer und Beifahrer sterben

Zwei Männer starben, als sie mit ihrem Wagen in Vetschau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) erst einen Baum streiften und dann gegen einen Findlingsstein prallten. Das Auto war in Leipzig gemeldet. Wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte, passierte der Unfall im am Montagnachmittag. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, werde noch ermittelt. Der Fahrer war den Angaben zufolge 36 Jahre alt, der Beifahrer 29.

Am Wochenende waren bei drei sehr schweren Unfällen auf Brandenburgs Straßen insgesamt sechs Menschen ums Leben gekommen - bei jedem dieser Unfälle starben zwei Menschen.

