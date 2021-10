Wirt in Spandau ermordet - 5000 Euro Belohnung für Hinweise

Berlin . Auch nach mehr als drei Jahren ist der Fall zum ermordeten Gastwirt in Spandau noch nicht aufgeklärt. Die Staatsanwaltschaft Berlin lobte nun für Hinweise, durch die der oder die Täter überführt werden können, eine Belohnung von bis zu 5000 Euro aus. Darüber hinaus haben Privatpersonen eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Der Gastwirt Dragisa Katanic wurde am 26. Mai 2018 gegen 23.35 Uhr in der Nähe seines Wohnhauses im Hauskavelweg 3B in Falkenhagener Feld ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen der 7. Mordkommission ergaben, dass der 63-Jährige auf dem Nachhauseweg von seiner Arbeitsstelle, dem Restaurant „Mila“ in der Altstadt Spandau überfallen, beraubt und getötet wurde. Dem Opfer wurde bei der Tat seine ca. 25 mal 15 Zentimeter große, schwarze Handgelenkstasche geraubt.

Die Handgelenkrasche des Opfers

Foto: Berliner Polizei

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat in der Nacht von Samstag, den 26. Mai 2018 zu Sonntag, den 27. Mai 2018 im Nahbereich des Tatortes beziehungsweise in der Altstadt Spandau Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Namhaftmachung der oder des Täters führen?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911777, per E-Mail unter lka117@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.