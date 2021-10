Jogger bei Unfall in Prenzlauer Berg tödlich verletzt

Berlin. Bei einem Unfall mit einem Motorrad ist im Stadtteil Prenzlauer Berg ein Jogger ums Leben gekommen. Er wurde am Dienstagabend auf der Greifswalder Straße von einem Motorrad angefahren und starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 48-jährige Motorradfahrer blieb demnach unverletzt, wurde allerdings zur Beobachtung vorübergehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Ersten Informationen zufolge habe der Jogger unvermittelt die Straße betreten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.