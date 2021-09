Wedding: Eine Verletzte bei schwerem Autounfall 

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 20. September 2021.

Neukölln: Auto mit Kot beschmiert

Weil Unbekannte gestern einen Pkw in Neukölln mit Kot beschmiert haben und ein homophober Tathintergrund derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die 37-jährige Halterin eines Opel alarmierte gegen 13.15 Uhr die Polizei in die Altenbraker Straße, als sie ihr mit Kot beschmiertes Fahrzeug sah. Sie sagte den Einsatzkräften, dass sie in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebe. An dem Pkw ist eine regenbogenfarbene Kennzeichenhalterung angebracht. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein.

Mahlsdorf: Mann randaliert und beißt Polizisten in die Hand

Ein Mann biss heute früh einem Polizisten in Mahlsdorf in dessen Hand. Gegen 7 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zum Hultschiner Damm/Akazienallee und teilte dort mit, dass er zuvor einen Mann beobachtet hatte, der einen Telekommunikationsverteiler beschädigt und anschließend geflüchtet sei. Eine weitere Zeugin erzählte den Einsatzkräften, dass sich der Tatverdächtige nun an der Kreuzung Hultschiner Damm/Kastanienallee befindet und dort ebenfalls einen Telekommunikationsverteiler beschädigt. Am Ort eingetroffen, sahen die Polizisten den Mann, der sich am Verteilerkasten zu schaffen machte und diesen beschädigte. Bei der anschließenden Festnahme setzte sich der 33-Jährige zur Wehr und biss einem der Polizisten in eine Hand. Zusammen mit dem Tatverdächtigen stürzte der Beamte zu Boden und verletzte sich dabei noch an einem Bein. Auf dem Boden liegend gelang es schließlich dem Beamten mit Unterstützung seines Kollegen den 33-Jährigen zu fesseln. Ein angefordertes Transportkommando brachte den Randalierer in einen Polizeigewahrsam, aus dem er später nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen wurde. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Störung von Kommunikationsanlagen, des Diebstahls und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rassistischer Übergriff auf syrischen Vater und Tochter

Nach einem rassistischen Angriff auf einen syrischen Vater und seine Tochter in Eberswalde (Barnim) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Körperverletzung. Ersten Ermittlungen zufolge hatten zwei Männer und eine Frau den 36-Jährigen und seine fünfjährige Tochter am Freitagabend zunächst rassistisch beschimpft und anschließend körperlich angegriffen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dabei wurde das Kind leicht an der Nase verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Der Vater alarmierte den Rettungsdienst. Sanitäter versorgten das Mädchen noch am Ort des Geschehens. Die Täter flüchteten unerkannt, die Kriminalpolizei sucht jetzt nach ihnen.

Lichtenberg: Verkehrskontrollen für Mittwoch angekündigt

Am Mittwochvormittag wird die Polizei in Lichtenberg schwerpunktmäßig die verkehrswidrige Nutzung von mobilen Geräten während der Fahrt kontrollieren. Die möglichen Folgen der Nutzung von Mobiltelefonen, Kopfhörern oder anderen mobilen Endgeräten werden von vielen Menschen beim Führen eines Fahrzeuges unterschätzt - mit Unfallfolgen, so die Polizei.

Kreuzberg: Mann brüllt rassistische und antisemitische Parolen

In Kreuzberg rief vergangene Nacht ein Mann rassistische und antisemitische Parolen. Gegen 2.45 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei zum Kottbusser Damm/Schinkestraße. Sie erklärte, dass der 34 Jahre alte Tatverdächtige vor dem Ausgang des U-Bahnhofes Schönleinstraße mehrfach lautstarke rassistische und antisemitische Parolen gerufen habe. Die Polizisten sprachen den mutmaßlichen Hetzer an und stellten dessen Identität fest. Da er zu seiner Person jedoch keine Dokumente vorlegen konnte, sollte er zur zweifelsfreien Feststellung seines Namens in eine Polizeidienststelle gebracht werden. Als einer der Polizeibeamten ihm die Maßnahme erläuterte, spuckte ihn der 34-Jährige mit einer Flüssigkeit an, die er zuvor aus einer Getränkedose getrunken hatte. Zur Verhinderung weiterer Tätlichkeiten wurde der Tatverdächtige gefesselt. Hierbei verletzte sich ein Polizist an einer Schulter und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Einsatzkräfte brachten den Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, aus dem er heute Morgen wieder entlassen wurde. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Kreuzberg: Mann geschlagen und beraubt - Polizei nimmt zwei Männer fest

Polizisten einer Einsatzhundertschaft nahmen vergangene Nacht zwei Männer in Kreuzberg fest. Gegen 23 Uhr alarmierte ein 41-Jähriger die Polizei zum U-Bahnhof Schlesisches Tor. Dort teile er mit, dass drei andere Männer ihn geschlagen und beraubt hätten, als er sich im unteren Bereich des Bahnhofes aufhielt und dabei Kopfhörer in der Hand hielt. Das Trio soll zu ihm gekommen sein, ihm die Kopfhöher aus der Hand genommen und ihn geschlagen haben. Anschließend forderten zwei der Männer noch Geld und bedrängten ihn weiter, auch als er auf den Bahnsteig floh. Von dort gelang es dem Beraubten auf die Straße hinunter zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Die Polizisten nahmen auf dem Bahnsteig zwei Männer im Alter von 28 und 31-Jahren fest, die der 41-Jährige als Tatverdächtige identifizierte. Bei der Durchsuchung des Rucksackes des 28-Jährigen fanden die Beamten Kopfhörer aus dem Besitz des Beraubten. Anschließend brachten sie beide Tatverdächtigen in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie später wieder entlassen wurden. Der dritte mutmaßliche Räuber konnte entkommen.

Lichtenberg: Angriff auf Obdachlosen - zwei Haftbefehle ausgesprochen

Nach dem Angriff auf einen Berliner Obdachlosen am vergangenen Donnerstag sitzen zwei Tatverdächtige nun in Untersuchungshaft. Gegen die 29- und 36-Jährigen bestehe der Verdacht der schweren Körperverletzung, teilte die Polizei mit. Ermittelt wird noch, ob es noch weitere Täter gibt.

Der obdachlose Mann war am Donnerstag mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie den Mann in einer Grünanlage in Lichtenberg liegen gesehen hatte. Eine Gruppe von vier bis fünf Personen stand um den Mann herum. Die Unbekannten flüchteten. Die zwei Tatverdächtigen wurden am Donnerstagabend festgenommen.

Lichtenberg: Zwei Menschen von Schüssen ins Bein verletzt

In Lichtenberg sind am späten Sonntagabend zwei Männer durch Schüsse verletzt worden. Ihnen wurde in die Beine geschossen. Ein Sprecher der Polizei sagte am frühen Montagmorgen, dass die Fahndung nach dem Täter laufe. Mehr darüber lesen Sie hier.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail