Mehrere Verletzte bei Angriff im Volkspark Friedrichshain

Berlin. In Friedrichshain sind am Freitagabend gegen 23.20 Uhr mehrere Personen angegriffen und geschlagen worden. Bei den Angriffen wurden eine junge Frau im Alter von 19 Jahren sowie ein 20 und 22 Jahre alter Mann leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, ereignete sich der Übergriff im Volkspark Friedrichshain. Drei Frauen und vier Männer wurden aus einer Gruppe von ungefähr zehn Personen heraus angesprochen. Laut Polizeiprotokoll habe sich aus den anfänglichen Gesprächen nach nur kurzer Zeit eine aggressive Stimmung entwickelt. Sehr schnell seien etwa weitere 20 Personen zu der zehnköpfigen Gruppe dazugestoßen.

Aus dieser Gruppe heraus war ein unbekannter Mann an die 19-Jährige herangetreten und schlug ihr mit der Faust gegen den Oberkörper. Ein 20 Jahre alter Begleiter der Frau versuchte weitere Schläge abzuwehren, wurde jedoch selbst von dem Unbekannten angegriffen und unter anderem mit einem Schlagstock geschlagen. Gleichzeitig bedrängte und griff die Gruppe die übrigen Bekannten der attackierten Frau an. Die Gruppe flüchtete vor ihren Angreifern aus dem Park, wurde aber von den anderen Personen verfolgt und mit Flaschen beworfen. Ein 22-Jähriger wurde von einer der Flaschen getroffen und stürzte. Dadurch verlor der Mann kurzzeitig sein Bewusstsein.

Volkspark Friedrichshain: Angegriffene Gruppe kann sich in Tram retten

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnten sich alle Angegriffenen dennoch an der Kreuzung Landsberger Allee/Petersburger Straße in eine Tram retten, die kurz darauf in Richtung Danziger Straße abfuhr. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahmen und Rettungskräfte der Feuerwehr die verletzten Personen versorgten, entdeckten die Angegriffenen in der Nähe zwei mutmaßlich Verdächtige. Polizistinnen und Polizisten nahmen die beiden 17 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest und überprüften ihre Personalien. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung in einen Polizeigewahrsam wurden beide später wieder entlassen.

Die 19-jährige Frau sowie deren 20 und 22 Jahre alten Begleiter, die durch die Angriffe leicht verletzt wurden, wollten sich laut Polizei selbst in ärztliche Behandlung begeben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls von Landfriedensbruch führt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 5.

