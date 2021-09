Berlin-Charlottenburg: Islamistischer Hintergrund wird nach Randale in Hotel geprüft

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 8. September 2021.

Charlottenburg: Islamistischer Hintergrund wird nach Randale geprüft

Die Abteilung Terrorismus der Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat gegen einen Mann Ermittlungen aufgenommen. Der 31-Jährige soll am Sonnabend, den 4. September 2021 in einem Hotel in Charlottenburg ohne ersichtlichen Grund den Hausmeister mit Tritten und Faustschlägen angegriffen haben. Anschließend soll der Iraker aus Verärgerung mit einer aus dem Boden gerissenen Eisenstange eine Tür der Rezeption, hinter die sich der Hausmeister geflüchtet hatte, eingeschlagen haben. Den Polizisten gegenüber soll er neben islamistischen Gesten und Äußerungen angekündigt haben: “Ich bringe alle Menschen um.” Ein islamistischer Tathintergrund wird derzeit geprüft.

Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft hat am Mittwochnachmittag ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Tiergarten gegen den 31-Jährigen Haftbefehl wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten erlassen. Der irakische Staatsangehörige, der bereits im Zusammenhang mit Agressionsvorfällen polizeilich aufgefallen ist, befindet sich in Untersuchungshaft. Eine psychiatrische Untersuchung hat keine Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergeben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schöneberg: Kriminelle täuschen Notfall vor und rauben Helfer aus

In der Nacht zu Mittwoch ist ein Mann in Schöneberg ausgeraubt worden. Der 27-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bülowstraße unterwegs, als er von zwei Unbekannten auf einen am Fahrbahnrand liegenden Mann durch Winken aufmerksam gemacht wurde. Der Autofahrer hielt an und stieg aus um zu helfen. Plötzlich schlugen die beiden Männer, die ihn gestoppt hatten, von hinten auf den 27-Jährigen ein. Der Autofahrer stürzte und wurde von den Angreifern getreten. Dann raubten sie ihm eine Halskette, die Geldbörse und eine Uhr. Die drei Täter flüchteten in ein Parkhaus und entkam unerkannt. Der Ausgeraubte wurde mit Kopf- und Rumpfverletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Raubkommissariat der Polizei ermittelt.

Cottbus: Passanten finden Schwerverletzten auf der Straße

Nachdem ein Mann in Cottbus schwer verletzt auf der Straße aufgefunden wurde, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Passanten hatten den 34-Jährigen am Dienstagabend nahe der Lutherkirche entdeckt. Er wurde mit einer Brustverletzung ins Klinikum gebracht und operiert, wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte. Zur Art der Verletzung konnte ein Sprecher auf Nachfrage noch keine Angaben machen. Der Mann ist bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt. Zunächst hatte die „Lausitzer Rundschau“ berichtet.

Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Die Untersuchungen vor Ort sowie die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten derzeit an, hieß es weiter. Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tathergang geben können.

Senftenberg: Zug am Bahnhof entgleist

Nachdem am Mittwochvormittag eine Regionalbahn kurz vor dem Bahnhof Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) entgleiste, ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Bahnverkehrs. Gegen 7.45 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Entgleisung des RB18344 auf der Fahrt von Halbe nach Senftenberg. Im Zug befanden sich 15 Reisende, die nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt blieben. In diesem Zusammenhang kommt es auf dieser Strecke weiterhin zu Sperrungen im Zugverkehr. Die Unfallursache ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen durch die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung.

Razzia im Berliner Stadtgebiet: Mehrere Festnahmen

Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen vollsteckten mehr als 80 Einsatzkräfte der Polizei Berlin im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin heute früh mehrere Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet. Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften des Landeskriminalamtes drangen Polizistinnen und Polizisten der Direktion Einsatz/Verkehr in den frühen Morgenstunden in insgesamt sieben Örtlichkeiten ein und durchsuchten diese. Neben zahlreichen Verkaufseinheiten Marihuana, verschreibungspflichtigen Medikamenten und PTB-Waffen fanden die Ermittlerinnen und Ermittler auch vier scharfe Schusswaffen mit zugehöriger Munition und eine scharfe Handgranate. Hierzu nahmen sie eine Frau im Alter von 26 Jahren sowie vier Männer im Alter von 19, 20, 23 und 28 Jahren fest. Während die Einsatzkräfte die Frau und den ältesten Mann später wieder entließen, sollen die drei jüngeren Tatverdächtigen morgen einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Spandau: Gefährliche Körperverletzung mit Eisenstange

Im Ortsteil Wilhelmstadt (Spandau) ereignete sich gestern Mittag aus bislang ungeklärten Gründen eine gefährliche Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich ein später verletzter 34-Jähriger und ein ihm flüchtig Bekannter gegen 13.30 Uhr zunächst am Metzer Platz getroffen und später in Streit geraten sein.

Nachdem sie sich trennten, trafen die beiden Männer kurze Zeit später an der Krowelstraße Ecke Spandauer Burgwall erneut aufeinander. Diesmal eskalierte der Streit, sodass der flüchtige Bekannte dem 34-Jährigen mit einer mitgeführten Eisenstange gegen dessen Bein, den Körper und auf den Kopf schlug. Ein Anwohner beobachtete, wie der unbekannt gebliebene Tatverdächtige anschließend über die Straßburger Straße in Richtung Altstadt Spandau davonlief, alarmierte neben der Feuerwehr auch die Polizei und kümmerte sich um den Verletzten.

Eingetroffene Rettungskräfte brachten den Geschlagenen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen, insbesondere zur Tatmotivation, übernahm die Kriminalpolizei.

Halensee: Feuer in Wohnhaus ausgebrochen

Die Berliner Feuerwehr ist am Mittwochvormittag zu einem Brand an der Markgraf-Albrecht-Straße in Halensee (Charlottenburg-Wilmersdorf) ausgerückt. Dort brannte es im dritten Obergeschoss eines Wohnhauses. Eine Person musste gerettet werden und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit insgesamt 28 Kräften unter anderem von der Lehrfeuerwache im Einsatz.

#Brand in #Halensee

Es brannte im 3. OG eines Wohngebäudes in der #Markgraf_Albrecht_Str Eine Person wurde gerettet und in die Klinik gebracht. Wir waren mit 28 Kräften im Einsatz. Das Feuer konnte mit 1 C-Rohr mit DLS gelöscht werden. Die Lehrfeuerwache unterstützte. #Estuk pic.twitter.com/PYUZmOZFts — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 8, 2021

Schönefeld: Bundespolizei nimmt Mann am Flughafen BER fest

Ein mit einem Haftbefehl gesuchter Mann ist am Montag am Flughafen BER (Schönefeld) festgenommen worden. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, überprüften die Beamten im Rahmen einer Einreisekontrolle eines Fluges aus Gaziantep einen 48-jährigen Mann. Das Amtsgericht Tiergarten hatte den türkischen Staatsangehörigen im November 2017 wegen Insolvenzverschleppung zu einer Geldstrafe in Höhe von 4800 Euro bzw. 160 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Der Gesuchte konnte die noch offene Restgeldstrafe in Höhe von 3930 Euro nicht bezahlen, so dass ihn die Beamten in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt brachten.

Westend: Mann gibt sich als Schmuck-Käufer aus und überfällt Frau in Wohnung

Am Dienstagabend ist eine Frau in ihrer Wohnung in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) beraubt worden. Ein Mann hatte gegen 20.30 Uhr an der Wohnung der 56-Jährigen an der Meerscheidtstraße geklingelt, um dem von ihr zuvor auf einem Verkaufsportal im Internet inserierten Schmuck zu kaufen. Als die Frau ihre Tür öffnete, soll der Unbekannte sie mit einer Schusswaffe bedroht, ihr an den Haaren gezogen und sie zurück in ihre Wohnung gedrängt haben. Dann forderte er Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchtete der Angreifer mit der Beute in Richtung Fredericiastraße. Die überfallene Frau erlitt einen Schock und klagte über Schmerzen am Kopf und am Nacken. Rettungskräfte versorgten sie vor Ort. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Hellersdorf: Polizei nimmt Drogendealer fest

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Hellersdorf einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Zeugenhinweise hatten die Beamten mit einem Durchsuchungsbeschluss gegen 14 Uhr zu einer Wohnung an der Carola-Neher-Straße geführt, wo der Mann offenbar mit Drogen handelte. Die Polizeikräfte drangen gewaltsam in die Wohnung ein. Der 35-Jährige warf noch kurz vor seiner Festnahme zwei Verpackungen mit Drogen aus dem Fenster. Die Beamten beschlagnahmten mehr als fünf Kilogramm Marihuana, Bargeld, mehrere Mobiltelefone, Drogenverpackungsmaterialien und ein gestohlenes Laptop. Der Wohnungsinhaber soll mit dem gewerblichen Handel nichts zu tun haben. Der Festgenommene soll am Mittwoch im Laufe des Tages einem Haftrichtrichter vorgeführt werden.

Schöneberg: Motorradfahrer rast in Gegenverkehr - schwerer Unfall

Am Dienstagabend hat sich in Schöneberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer war gegen 21.25 Uhr mit einem gleichaltrigen Mitfahrer an der Yorckstraße unterwegs. Dabei soll er Fahrzeuge im Gegenverkehr überholt haben und vor einer Baustellenverengung wieder eingeschert sein. Dabei soll er das in dieselbe Richtung fahrende Auto eines 29-Jährigen gestreift haben und ins Schleudern geraten sein. Er geriet wieder in den Gegenverkehr und wurde dort von dem entgegenkommenden Auto eines 73-Jährigen erfasst. Die beiden 32-Jährigen erlitten schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Wegen der anschließenden Unfallaufnahme musste die Yorckstraße zwischen Bülowstraße und Bautzener Straße bis etwa 2.15 Uhr komplett gesperrt werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Buch: Transporter verliert Leiter - Schwerer Auffahrunfall auf der A10

Ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer hat am Dienstagmittag in Buch (Pankow) einen Teil seiner Ladung verloren. Gegen 13.40 Uhr war ein 79-Jähriger mit seinem Auto auf der Autobahn A10 in Richtung Hamburg unterwegs, als ein vor ihm fahrender Transporter eine Aluminiumleiter verlor, die auf die Fahrbahn fiel. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und überrollte die Leiter. Dabei wurde sein Mercedes schwer beschädigt. Ein hinter dem Mercedes fahrender 39 Jahre alter Mann konnte gerade noch sein Fahrzeug bremsen und einen Auffahrunfall verhindern. Das gelang einem dritten, folgenden Autofahrer (28) nicht. Er prallte auf das Heck des vor ihm stoppenden Autos. Der 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in eine Klinik. der 28-Jährige und seine Beifahrerin (20) erlitten leichte Verletzungen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 15.20 Uhr gesperrt.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail