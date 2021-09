Flughafen BER: Zollbeamte finden 40.000 Schmuggelzigaretten

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 7. September 2021.

Beamte des Zollamts am Flughafen BER haben in drei Luftfrachtsendungen 40.000 illegale Zigaretten entdeckt. Angemeldet waren die Sendungen als Outdoor- und Campingartikel.

Beamte des Zollamts am Flughafen BER haben in drei Luftfrachtsendungen 40.000 illegale Zigaretten entdeckt. Angemeldet waren die Sendungen als Outdoor- und Campingartikel. Die vermutlich aus Weißrussland stammenden Schmuggelzigaretten wurden in Leipzig von einer Privatperson an einen Kurierdienstleister übergeben und sollten als Luftfrachtsendungen über den BER an Empfänger im Vereinigten Königreich geliefert werden, wie das Hauptzollamt mitteilte.

„Da im Vergleich mit anderen Ländern die offiziellen Verkaufspreise für Tabakwaren in Großbritannien sehr hoch sind, erhoffen sich die Schmuggler ein gutes Geschäft, wenn sie Tabakwaren illegal auf die Insel bringen und dort verkaufen“, sagt Andreas Graf, Pressesprecher des Hauptzollamts Potsdam.

Gegen den Absender wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Schmuggelzigaretten beschlagnahmt. „In diesem Fall hat sich der Schmuggelversuch nicht gelohnt, denn derartige Vergehen werden mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft“, so Graf weiter.

Lichtenberg: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und versteckt sich in Gebüsch

Ein Mann flüchtete gestern Abend in Fennpfuhl vor einer Verkehrsüberprüfung. Kurz vor 19 Uhr bemerkten Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft einen Mann, der mit einem Motorrad auf der Frankfurter Allee nur auf dem Hinterrad fuhr. An einer Kreuzung, an der der Motorradfahrer verkehrsbedingt hielt, sprachen die Polizisten den Mann an, um ihn zu überprüfen. Der Mann beschleunigte jedoch plötzlich, überquerte die Kreuzung bei roter Ampel, wendete und fuhr in die Rathausstraße hinein. Über mehrere Straßen hinweg, mit hoher Geschwindigkeit und über eine weitere rote Ampel flüchtete der Kradfahrer auf die Storkower Straße. Dort verloren die eingesetzten Beamten den Sichtkontakt zum Flüchtenden. Während der Absuche bemerkten diese jedoch auf dem Gelände einer Tankstelle an der Storkower Straße einen Motorradfahrer, der der Beschreibung des vorher Geflüchteten entsprach. Als dieser bemerkte, dass die Einsatzkräfte ihn anhalten und kontrollieren wollten, flüchtete er wiederum mit hoher Geschwindigkeit vom Gelände in den Gegenverkehr der Storkower Straße bis zur Landsberger Allee. Dort bog er bei roter Ampel auf die Landsberger Allee ein und fuhr bis zur Danziger Straße. Abermals bei roter Ampel nach rechts auf diese abbiegend, mussten andere Fahrzeugführer abbremsen und Fußgänger ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Von der Danziger Straße bog der Flüchtende auf die Cotheniusstraße ab, ließ das Motorrad fallen und flüchtete über Hinterhöfe bis zu einem Gebüsch, in dem er sich versteckte. Aufgespürt und entdeckt, nahmen die Polizisten den 36-jährigen Tatverdächtigen dort fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam. Ermittlungen brachten zu Tage, dass das Motorrad und die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren und der Tatverdächtige keine Fahrerlaubnis hatte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen, nun zu Fuß. Er muss sich unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Wittenberge: Betrunkener pinkelt in Zug

Ein Betrunkener hat am Montagnachmittag in einen Zug uriniert. Wie die Brandenburger Polizei bei Twitter mitteilte, wurde der Mann, der jegliche Orientierung verloren hatte, am Bahnhof in Wittenberge (Prignitz) aufgegriffen und mit 3,56 Promille ins Krankenhaus gebracht.

Wohnungsbrände in Spandau, Lichtenberg und Friedrichshain

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Friedrichshain ist es am frühen Dienstagmorgen zu starker Rauchentwicklung gekommen. Wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte, brannte es im Kellerraum eines zwölfgeschossigen Hauses an der Singerstraße. Der Rauch habe sich in mehreren Stockwerken ausgebreitet, eine Belüftung sei schwierig gewesen, so die Feuerwehr. 34 Einsatzkräfte waren zweieinhalb Stunden im Einsatz.

#Brand in #Friedrichshain

Wegen des starken Rauchs mussten viele der über 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Löschen Atemschutzgeräte tragen. Der Rauch habe sich auf mehrere Etagen verteilt, hieß es. Die Belüftung sei schwierig gewesen.

Gut eine Stunde zuvor brannte auf dem Balkon eines Fünfgeschossers in der Wilhelmstadt (Spandau) dort abgestelltes Mobiliar. Nachdem eine Fensterscheibe wegen der Hitze zersprungen war, hatte das Feuer in dem Haus am Blasewitzer Ring auf das Wohnzimmer übergegriffen. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer sei von den 42 Einsatzkräften der Feuerwehr rasch gelöscht worden, hieß es.

Schon am Montagabend war in Lichtenberg die Küche in der Wohnung eines zwölfgeschossigen Hochhauses komplett ausgebrannt, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Frau und zwei Kinder wurden wegen Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Feuers in der John-Sieg-Straße ist noch unbekannt.

Spandau: Festnahme nach Volksverhetzung

Ein 33-jähriger Anwohner alarmierte gestern Nachmittag die Polizei in den Ortsteil Wilhelmstadt (Spandau). Gegen 17.45 Uhr habe er einen augenscheinlich alkoholisierten Mann beobachtet, der lautstark grölend und Musik, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen ist, hörend, die Pichelsdorfer Straße entlanggelaufen sei. Die eingetroffenen Einsatzkräfte trafen den Verdächtigen in einer Nebenstraße an und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie neben verschiedenen Messern und Handschuhen auch diverse Betäubungsmittel samt Utensilien und einen Aufnäher mit teils verbotenen Zeichen.

Diese Gegenstände wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Während seiner Überprüfung machte der 36-Jährige kein Geheimnis aus seiner Gesinnung und beleidigte die Polizeikräfte mehrfach. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,51 Promille. Der Pöbler wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam genommen, aus dem er nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen wurde. Er wird sich wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie der Beleidigung von Vollzugsbeamten verantworten müssen. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Reinickendorf: Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Gestern Nachmittag wurden drei Kinder bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf verletzt. Den ersten Informationen zufolge waren die drei Mädchen gegen 14.05 Uhr auf die Kienhorststraße gelaufen, um diese zu überqueren. Die beiden Zehnjährigen und die Siebenjährige sollen gerade die Mitte der Fahrbahn überschritten haben, als sie von einem Pkw erfasst wurden, der von einem 53-Jährigen die Kienhorststraße von der Humannstraße kommend in Richtung Eichborndamm gesteuert wurde.

Die beiden älteren Mädchen erlitten nur leichte Unterschenkelverletzungen, die Jüngste musste jedoch mit einer schweren Beinverletzung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Ermittlungen, insbesondere zu dem genauen Unfallhergang, führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

Kreuzberg: Mann nach Wohnungsbrand verstorben

Bei einem Wohnungsbrand in Kreuzberg zog sich am Montagnachmittag ein Mieter derart schwere Verletzungen zu, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb. Eine Anwohnerin des Gebäudes in der Willibald-Alexis-Straße bemerkte gegen 13.30 Uhr Rauch am Hinterhaus aufsteigen und verständigte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen in einer Wohnung im Erdgeschoss.

Dabei entdeckten sie einen leblos auf dem Boden liegenden Mann, retteten ihn ins Freie und übergaben ihn dort zur notärztlichen Behandlung dem Rettungsdienst. Unter fortlaufender Reanimation wurde der 93-Jährige anschließend in eine Klinik eingeliefert, wo er seinen erlittenen Brandverletzungen erlag.

Die 38 Jahre alte Anruferin klagte über Atemwegsprobleme, wollte sich aber selbst in ärztliche Versorgung begeben. Weitere Bewohnende blieben unverletzt. Die Brandwohnung wurde erheblich beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Während des Einsatzes waren angrenzende Straßen gesperrt worden, wovon auch die Buslinie 248 betroffen war. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung übernommen.

