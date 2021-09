In der Nähe der Kreuzung wurde eine Gärtnerin niedergestochen.

Berlin-Wilmersdorf Mann sticht Landschaftsgärtnerin mehrfach in den Hals

Berlin. Nach einem Messerangriff auf eine Landschaftsgärtnerin ermittelt die Polizei gegen einen 29 Jahre alten Mann, der offenbar geistig verwirrt ist. Der afghanische Staatsbürger soll die 59 Jahre alte Frau am Sonnabend gegen 13.30 Uhr im Bereich einer Grünanlage an der Ecke von Prinzregenten- und Güntzelstraße in Wilmersdorf zunächst angesprochen haben. Laut Polizei habe er sich mutmaßlich daran gestört, dass sie als Frau arbeitete.

Anschließend soll er ihr unvermittelt mehrere gezielte Messerstiche in den Hals versetzt und sie dadurch lebensgefährlich verletzt haben. Einen 66 Jahre alten Mann, der der Angegriffenen zu Hilfe eilte, soll der Angreifer durch Halsstiche ebenfalls schwer verletz haben. Beide Opfer wurden in Krankenhäusern operiert.

Polizisten nahmen den Afghanen noch am Tatort fest

Der tatverdächtige Afghane wurden von Polizeibeamten am Tatort festgenommen. Bei der Tat dürfte laut Polizei nach jetzigem Ermittlungsstand eine psychische Erkrankung eine Rolle gespielt haben. Der Mann lebe seit 2016 in Deutschland.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu den Einzelheiten der Tat ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft und der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Die Ermittlungen erfolgen laut Polizei „auch unter dem Blickwinkel eines möglichen islamistisch motivierten Angriffs“. Der Beschuldigte soll im Laufe des Sonntags einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt werden.