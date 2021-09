Berlin-Lichtenberg: Sozia bei Unfall verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 1. September 2021.

Auf der Landsberger Allee hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet.

Lichtenberg: Sozia bei Unfall verletzt

Auf der Landsberger Allee in Lichtenberg ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Informationen von Ort zufolge erlitt eine Sozia eines Motorrades schwere Verletzungen. Sie soll beim Gasgeben von dem Fahrzeug gefallen sein. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail