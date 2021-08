Polizeimeldungen Berlin: Mann droht im Jobcenter und verletzt Polizisten

Lichtenberg: Mann droht, Menschen umzubringen und verletzt Polizisten

Ein 27-Jähriger hat am Montagvormittag in Lichtenberg in einem Jobcenter an der Gotlindestraße damit gedroht, alle "unter Berufung auf seine Religion" umbringen zu wollen, so die Polizei. Bei seiner Festnahme leistete der Mann, der laut Polizei mutmaßlich durch Alkohol und Drogen beeinflusst war, erheblichen Widerstand. So versuchte er, einem Beamten die Maske vom Gericht zu reißen. Außerdem schlug und trat er so heftig auf den Polizisten ein, dass dessen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Außerdem beleidigte und bespuckte der 27-Jährige die Einsatzkräfte, sodass im eine Spuckschutzmaske angelegt wurde. Nach einer Blutprobe wurde der Mann wieder freigelassen. Gegen ihn laufen Anzeigen wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhen von Straftaten, Beleidigung und Widerstands.

Mitte: Fahrzeug und mobile Toilette brannten

In Mitte hat es am frühen Dienstagmorgen zwei Brände gegeben. So bemerkten Polizeikräfte zunächst am Engeldamm Rauch an einem geparkten Mercedes. Fast zeitgleich brannte in der Adalbertstraße eine mobile Toilette. Die Feuerwehr löschte beide Brände. Die Polizei ermittelt, ob wegen der zeitlichen und örtlichen Nähe ein Zusammenhang besteht.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail