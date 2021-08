Hasenheide: Berliner Polizei beschlagnahmt Cannabis und Bargeld

Berlin. Die Polizei konnte im Kampf gegen den Drogenhandel in Parks und Grünanlagen einen wichtigen Erfolg verbuchen: Der Einsatz einer Dienstgruppe der Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Direktion 5 in der Hasenheide endete am Montagnachmittag mit der Beschlagnahme von knapp 50.000 Euro in der Wohnung eines mutmaßlichen Dealers. Außerdem stellten die Beamten mehr als 65 für den Einzelverkauf vorbereitete Plastikbeutel mit Cannabis sicher sowie weitere Tütchen mit Haschisch. Ingesamt wurden acht Handys beschlagnahmt.

Der Beschlagnahmung ging ein Einsatz im Volkspark Hasenheide voraus. Als die Zivilkräfte gegen 9 Uhr die Grünanlage betraten, boten ihnen mehrere Männer Drogen zum Kauf an. Zudem bemerkten die Beamten zwei mutmaßliche Dealer, die am Morgen von Kurieren größere Beutel in Empfang nahmen und diese hinter Gebüschen in der Erde verscharrten. Die Einsatzkräfte beobachteten im weiteren Verlauf, wie zwei der später Festgenommen wiederholt zum Lagerort gingen.

Unsere #BPE beobachtete gestern in der #Hasenheide zwei Männer, die in der Erde Drogen versteckten. Diensthunde erschnüffelten über 65 Beutel mit Cannabis. Bei einem der beiden fand man in der Wohnung eine fünfstellige Bargeldsumme.➡️#Festnahme, Anzeigen & Sicherstellung.

^tsm pic.twitter.com/xUk5kwOgO7 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 11, 2021

Hasenheide in Neukölln: Einsatz von Drogenspürhunden

Hinzualarmierte Beamte kontrollierten die Männer daraufhin. Es wurden drei Tatverdächtige festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei einem 44-Jährigen wurde eine Verkaufseinheit mutmaßlich Cannabis sowie bei einem 39 Jahren alten Mann und einem 40-Jährigen Geld und vier Mobiltelefone gefunden.

Mit Hilfe von Drogenspürhunden fanden die Beamten hinter den Gebüschen danach die Cannabis- und Haschisch-Beutel. Diese konnten aufgrund vorangegangener Beobachtungen den 39 und 40 Jahre alten Männern zugeordnet werden. Darüber hinaus beschlagnahmten die Einsatzkräfte weitere vier in der Parkanlage entdeckte Verkaufseinheiten mutmaßliches Cannabis sowie einen Brocken mutmaßliches Haschisch.

50.000 Euro Bargeld in Wohnung entdeckt

Nach dem Erlass zweier Durchsuchungsbeschlüsse entdeckten die Polizisten in einer der Wohnungen die knapp 50.000 Euro und stellten weitere Cannabis-Funde sicher. Außerdem wurden vier weitere Handys sichergestellt.

Die Festgenommenen kamen nach Abschluss der Maßnahme wieder auf freien Fuß, da keine Fluchtgefahr bestand. Die Ermittlungen gegen sie dauern an. Im Fall einer Anklage müssen sie sich vermutlich wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels verantworten.

Die Hasenheide gilt in Berlin neben dem Görlitzer Park und dem Viertel rund um den U- und S-Bahnhof Warschauer Straße als einer der wichtigsten offenen Verkaufsplätze für Drogen. Mit dem Einsatz der Brennpunkt- und Präsenzeinheit will die Polizei an Brennpunkten das Sicherheitsgefühl erhöhen, Delikte wie Drogenhandel erschweren und Erkenntnisse gewinnen, um Dealer und Hintermänner festnehmen zu können.

