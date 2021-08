Berlin-Hakenfelde: Mann soll Feuer in Wohnung gelegt haben - Sohn verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 11. August.

Hakenfelde: Mann soll Feuer in Wohnung gelegt haben - Sohn in Lebensgefahr

In Hakenfelde (Spandau) sind am Mittwoch zwei Menschen aus einer brennenden Wohnung an der Kronprinzenstraße gerettet worden. Es handelt sich um eine 55 Jahre alte Frau und ihren 22-jährigen Sohn. Die Einsatzkräfte seien in den frühen Morgenstunden gegen 4.10 Uhr zu dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, teilte die Feuerwehr mit. Angrenzende Wohnungen seien von dem Brand nicht betroffen. Die beiden geretteten Menschen wurden anschließend mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 22-Jährigen besteht nach Polizeiangaben Lebensgefahr.

Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Wie die Berliner Morgenpost aus Polizeikreisen erfuhr, liegt der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes vor. Der Ehemann der 55-Jährigen soll den Brand vorsätzlich gelegt haben. Einsatzkräfte nahmen den 67 Jahre alten Tatverdächtigen am Brandort fest und überstellten ihn der Mordkommission. Die Ermittlungen dauern an.

Wedding: Mann verletzt Kontrahenten mit Konservendosen-Deckel schwer

Heute Vormittag erlitt ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Wedding schwere Verletzungen. Bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge sollen zwei Männer gegen 10 Uhr auf einer Sitzbank an der Kreuzung Müllerstraße Ecke Kongostraße zunächst in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der bislang unbekannte Tatverdächtige seinem Kontrahenten mit dem Deckel einer Konservendose angegriffen und dabei schwer am Hals verletzt haben. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter zu Fuß in Richtung Kurt-Schumacher-Damm. Zeugen versorgten den Mann, bis Rettungskräfte den 44-Jährigen in ein Krankenhaus brachten, wo er notoperiert werden musste. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Ermessen nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Brandserie in Berlin: Autos einer Immobilienfirma in Flammen

Mehrere Brandanschläge sind in Berlin auf Autos eines Immobilienkonzerns verübt worden.

Foto: TNN/Dennis Lloyd Brätsch +++ dpa-Bildfunk +++

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte eine Reihe von Brandanschlägen verübt. In vier Bezirken haben offenbar politisch motivierte Täterinnen und Täter fünf Fahrzeuge einer Immobilienfirma in Brand gesetzt. Die fünf Anschläge in den verschiedenen Bezirken wurden in einem Zeitraum von nur 15 Minuten verübt. Dabei wurden nach Angaben der Polizei mindestens neun weitere Fahrzeuge durch die Flammen beschädigt. Laut Augenzeugen wurden die Anschläge auf Fahrzeuge des Immobilienkonzerns Vonovia verübt. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Neukölln: Autoeinbrecher festgenommen

Polizisten nahmen heute Morgen in Neukölln einen mutmaßlichen Autoeinbrecher fest. Gegen 7.30 Uhr wurden in der Bouchéstraße vier Fahrzeuge gewaltsam geöffnet und durchwühlt festgestellt. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte trafen in einem der Fahrzeuge einen 17-jährigen Tatverdächtigen an, der sich dort zur Ruhe gelegt hatte. Bei ihm fanden sie Diebesgut aus einem der aufgebrochenen Fahrzeuge, unter anderem eine Musikbox. Der Jugendliche wurde festgenommen und der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.

Neukölln: Polizei beschlagnahmt Cannabis und Bargeld

Der Einsatz einer Dienstgruppe der Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Direktion 5 am Montagnachmittag in der Hasenheide in Neukölln ist mit der Beschlagnahme von knapp 50.000 Euro in der Wohnung eines mutmaßlichen Dealers geendet. Außerdem stellten die Beamten mehr als 65 für den Einzelverkauf vorbereitete Plastikbeutel mit Cannabis sicher, sowie weitere Tütchen mit Haschisch. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Unsere #BPE beobachtete gestern in der #Hasenheide zwei Männer, die in der Erde Drogen versteckten. Diensthunde erschnüffelten über 65 Beutel mit Cannabis. Bei einem der beiden fand man in der Wohnung eine fünfstellige Bargeldsumme.➡️#Festnahme, Anzeigen & Sicherstellung.

^tsm pic.twitter.com/xUk5kwOgO7 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 11, 2021

Mitte: Mann erleidet epileptischen Anfall nach Schlägen ins Gesicht

Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache kam es gestern Abend in Mitte zu einer Körperverletzung, nach der ein Mann einen epileptischen Anfall erlitt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei 31 und 49 Jahre alte Männer gegen 18 Uhr am Alexanderplatz aus bisher nicht geklärten Gründen in Streit geraten sein. Der jüngere Mann soll dann plötzlich behauptet haben, Polizist zu sein und den Ausweis des Älteren verlangt haben. Als dieser das verweigerte, soll der 31-Jährige ihn am Hemd gepackt und mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die Ehefrau des Geschlagenen alarmierte daraufhin die Polizei. Ihr Mann blutete stark und erlitt einen epileptischen Anfall. Ein Notarzt versorgte den Mann vor Ort, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige erhielt nach seiner Personalienaufnahme einen Platzverweis. Gegen ihn wird nun wegen einer Körperverletzung sowie wegen des Verdachts der Amtsanmaßung ermittelt.

Staaken: Drei Verletzte nach Unfall

Bei einem Unfall am Dienstag in Staaken (Spandau) sind drei Männer verletzt worden. Ein Mann davon erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr eine 80 Jahre alte Autofahrerin gegen 16.10 Uhr den Klosterbuschweg in Richtung der Straße Am Kiesteich. Kurz vor der Kreuzung zum Seegefelder Weg vernahm die Frau ein von hinten kommendes Feuerwehrauto mit Blaulicht und Martinshorn. Um Platz zu machen, fuhr sie auf den Gehweg, prallte dort seitlich gegen eine Mauer, fuhr anschließend ein kurzes Stück auf dem Gehweg weiter und von dort wieder auf die Straße. Dort fuhr sie gegen einen an einer roten Ampel wartenden 85 Jahre alten Radfahrer, der durch die Wucht des Aufpralls stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Anschließend kollidierte die 80-Jährige noch mit einem dort ebenfalls wartenden 24 Jahre alten Autofahrer. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Ein weiterer Radfahrer erlitt einen Schock.

Der 24-Jährige und 40-Jährige wurden ambulant behandelt. Der 85-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo seine erlittenen, schweren Verletzungen - mehrere Gesichtsfrakturen, ein Schulterbruch sowie eine Platzwunde am Kopf und zahlreiche Schürfwunden - behandelt wurden. Die Seniorin blieb körperlich unverletzt. Ihr Auto wurde zwecks Erstellung eines technischen Gutachtens beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

Tiergarten: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstag gegen 21 Uhr bei einem Unfall in Tiergarten (Mitte) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr eine 50 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Kurfürstenstraße in Richtung An der Urania. An der Kreuzung Kurfürstenstraße Ecke Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße soll der 38 Jahre alte Radfahrer auf der Fußgängerfurt bei Rot in entgegengesetzter Richtung gefahren sein und wurde von dem VW erfasst. Mit einem Polytrauma wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 2 (West) geführt.

Potsdam: Mutmaßlicher ausländischer Agent festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag in Potsdam einen Mitarbeiter der britischen Botschaft festnehmen lassen, weil er einem russischen Geheimdienst gegen Geld Dokumente verschafft haben soll. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe sollte am Mittwoch entscheiden, ob der Brite in Untersuchungshaft kommt. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Rosenthal: Maskierte überfallen Tankstelle mit Schlagstock und Pistole

Zwei maskierte Männer haben am Dienstag gegen 22.50 Uhr in der Dietzgenstraße in Rosenthal (Pankow) eine Tankstelle überfallen. Das Duo soll den Mitarbeiter mit einem Schlagstock und einer Pistole bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert haben. Der 24-Jährige händigte das Geld aus. Mit der Beute soll das Duo über die Kirchstraße in Richtung Schönhauser Straße zu Fuß geflüchtet sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Angestellte wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub hat ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.

Spandau: Elfjähriges Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Ein Kind hat am Dienstag bei einem Unfall in Falkenhagener Feld (Spandau) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 30 Jahre alter Autofahrer gegen 16.10 Uhr stadtauswärts auf der Falkenseer Chaussee unterwegs. Hinter der Kreuzung zur Freudstraße und Flurende lief eine Elfjährige auf die Straße. Trotz Bremsung und eines Ausweichversuchs erfasste der Autofahrer das Kind. Das Mädchen wurde im Beisein ihrer Mutter zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Spandau: Einbrecher festgenommen

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Falkenhagener Feld in Spandau einen Einbrecher festgenommen. Gegen 1.30 Uhr sah eine 58 Jahre alte Bewohnerin eines Hauses im Seegefelder Weg Licht im Haus ihrer Nachbarn, von denen sie aber wusste, dass diese im Urlaub sind. Zivilfahnder nahmen wenig später im Erdgeschoss einen 38-Jährigen fest. Er wird verdächtigt, gewaltsam über die Terrassentür in das Haus eingedrungen zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Diebesgut und Einbruchswerkzeuge wurden sichergestellt. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übergeben. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Friedrichsfelde: Radfahrer erfasst Fußgängerin

Ein Radfahrer hat am Dienstag in Friedrichsfelde (Lichtenberg) eine Fußgängerin erfasst. Als die 71-Jährige die Rhinstraße auf einer Fußgängerfurt überquerte, wurde sie auf der Mittelinsel von einem entgegenkommenden 40 Jahre alten Radfahrer angefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Seniorin stürzte zu Boden. Sie erlitt Knochenbrüche an den Armen. Der Radfahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen übernommen.

Kriminalität 2020 in Berlin - die Statistik im Detail