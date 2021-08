Berlin-Pankow: Sekundenschlaf - Auto fährt in Fußgängergruppe

Verkehrsunfall Sekundenschlaf: Auto fährt in Pankow in Fußgängergruppe

Berlin. Am Freitagabend hat ein Autofahrer mehrere Passanten auf einer Mittelinsel in Prenzlauer Berg angefahren und zum Teil schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonnabendmorgen mitteilte, war vermutlich sogenannter Sekundenschlaf der Grund für den schweren Unfall.

Nach ersten Erkenntnissen des Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 war ein 27 Jahre alter Autofahrer gegen 20.45 Uhr mit seinem Skoda auf der Wisbyer Straße in Richtung Schönhauser Allee unterwegs. An der Kreuzung Neumann- und Stahlheimer Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Mittelstreifen. Dort erfasste er drei Frauen, die an einer roten Ampel warteten.

19-Jährige mit Schädel-Hirn-Trauma auf Intensivstation eingeliefert

Ein 32-jähriger Mann konnte sich noch mit einem Sprung zur Seite retten. Nach Polizeiangaben war eine 19-Jährige nach dem Zusammenstoß mit dem Auto kurz bewusstlos. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde noch an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und dort auf der Intensivstation eingeliefert. Eine weitere 19-jährige Frau wurde am Becken, eine 43-Jährige am Kopf und am Becken verletzt. Beide Frauen wurden ambulant in einer Klinik behandelt.

Keine Anzeichen von Alkohol- oder Drogenkonsum

Der Autofahrer blieb unverletzt, ihm wurde aber die Weiterfahrt untersagt und Polizisten beschlagnahmten noch an der Unfallstelle seinen Führerschein. Wie ein Polizeisprecher am Sonnabend der Berliner Morgenpost sagte, ergab eine Atemalkoholkontrolle ein negatives Ergebnis. Auch Hinweise auf einen Drogenkonsum würden aktuell nicht vorliegen. Der Mann konnte nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Wisbyer Straße war in Fahrtrichtung Wedding für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt.

