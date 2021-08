Lichtenberg: Brandanschlag auf Covid-Teststelle vor Ikea

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 5. August.

Am Abend setzten Unbekannte die Plastikfassade des Testzentrums bei Ikea in Lichtenberg in Brand.

Lichtenberg: Brandanschlag an Covid-Teststation vor Ikea

In Lichtenberg wurde in der vergangenen Nacht ein Zelt angezündet. Ein Passant hatte gegen 22.45 Uhr Feuer auf einem Ikea-Parkplatz in der Landsberger Allee bemerkt und wenig später festgestellt, dass ein dort aufgestelltes Zelt zur Durchführung sogenannter „Corona-Tests“ an zwei Stellen brannte. Der Zeuge alarmierte Feuerwehr und Polizei. Einige Flammen erloschen von selbst, den Rest löschten die Brandbekämpfer. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

Fennpfuhl: Mit Schusswaffe bedroht

Ein Unbekannter bedrohte gestern Abend in Fennpfuhl einen Menschen mit einer Schusswaffe und entkam anschließend unerkannt. Die 24-jährige Person habe nach eigener Aussage gegen 19.20 Uhr auf einer Bank in der Bernhard-Bästlein-Straße gesessen, als ein Pärchen vorbeilief und der Mann der Person mit dem Erschießen gedroht haben soll. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige eine Schusswaffe gezogen, durchgeladen und auf die Person gezielt haben. Anschließend habe er seinen Weg mit seiner ebenfalls unbekannten Begleiterin fortgesetzt. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Friedrichshain: Frau tritt gegen Polizeifahrzeug - Festnahme

Ein Fahrzeug der Polizei wurde gestern Mittag in Friedrichshain beschädigt. Gegen 13 Uhr stellte die Besatzung eines Funkstreifenwagens ihr Einsatzfahrzeug an der Möllendorfstraße auf einer Haltefläche für Taxen ab. Alarmiert wurde die Besatzung von der Filialleitung eines Supermarktes, die in den Verkaufsräumen des Marktes einen Diebstahl festgestellt hatte. Nach Abschluss des Einsatzes, bei dem eine 27-Jährige als Tatverdächtige festgestellt wurde, verließ die Besatzung die Filiale, wurde auf dem Weg zum Wagen jedoch mit einem Hilfeersuchen aufgehalten. Später am Fahrzeug angekommen, stellte sie mehrere Beschädigungen fest, unter anderen einen abgebrochenen Heckscheibenwischer und beschädigte Außenspiegel.

Zeugen erklärten, dass eine Frau mehrfach gegen das Einsatzfahrzeug getreten haben soll. Anhand der Videoaufzeichnungen konnten die Polizistin und ihre beiden Kollegen die als Tatverdächtige des Ladendiebstahls festgestellte 27-Jährige als Täterin feststellen. Der Wagen war weiterhin einsatzfähig.

Kreuzberg: Rollstuhlfahrer überfallen und beraubt

Drei Unbekannte sollen gestern Nachmittag in Kreuzberg einen Rollstuhlfahrer überfallen, beraubt und hierbei verletzt haben. Gegen 16 Uhr fiel einem Polizeibeamten in der Wiener Straße im Bereich des Eingangs zum Görlitzer Park der an einem Ellenbogen blutende Mann auf. Der Polizist sprach den 54-Jährigen daraufhin auf seine Verletzung an. Der Verletzte berichtete, er sei kurz zuvor in einem Gebüsch von drei Männern gewaltsam aus dem Rollstuhl gezogen und seiner Geldbörse beraubt worden. Der Rollstuhlfahrer klagte über Schmerzen im Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine Absuche nach den Tatverdächtigen verlief negativ.

Mitte: Rollstuhlfahrerin angeschrien und mit Messer bedroht

In Mitte bedrohte gestern Abend ein Mann eine Rollstuhlfahrerin mit einem Messer und äußerte sich behindertenfeindlich. Nach bisherigen Ermittlungen befand sich eine 27-Jährige in Begleitung ihrer Tochter auf einer Parkebene eines Parkhauses an der Grunerstraße auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug. Dort angekommen stellte sie fest, dass ein anderes Auto so abgestellt wurde, das sie ihren Wagen nicht benutzen konnte. Kurz darauf erschien der Fahrer des anderen Fahrzeuges, den sie verärgert auf seine Parkweise ansprach. Dieser soll sich daraufhin lautstark behindertenfeindlich geäußert und sie angeschrien haben. Anschließend soll der Mann in sein Auto gestiegen, dieses jedoch nicht umgeparkt haben. Aus Verärgerung darüber soll die 27-Jährige mit der flachen Hand gegen das Blech des Fahrzeuges geschlagen haben. Der Mann stieg daraufhin wieder aus dem Fahrzeug aus, kam der Frau sehr nahe, schrie sie an und wiederholte seine behindertenfeindlichen Äußerungen. Die Tochter der 27-Jährigen alarmierte unterdessen die Polizei. Der Mann begann nun, mit einem Messer einen Karton zu zerschneiden und soll die 27-Jährige dabei mit dem Selbigen bedroht haben.

Der zwischenzeitlich eingetroffenen Besatzung eines Funkstreifenwagens gegenüber wiederholte der 47-Jährige seine behindertenfeindlichen Äußerungen, nachdem diese ihn rechtlich belehrt hatten. Die Einsatzkräfte stellten die Identität des Mannes fest und beschlagnahmten das Messer, worüber er sich beschwerte. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige am Ort entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und der Beleidigung als Hasskriminalität verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Mitte: Mann schießt mit Softair-Waffe auf Passantin

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sperrte den Bereich um die Neue Schönhauser Straße weiträumig ab.

Foto: Morris Pudwell

Eine Passantin alarmierte in der vergangenen Nacht die Polizei in die Neue Schönhauser Straße in Mitte. Sie gab an, dass sie kurz nach Mitternacht mit ihrem Hund unterwegs war und aus einem Mehrfamilienhaus mehrere Knallgeräusche hörte, die sich wie Schüsse anhörten. Die 40-Jährige konnte den Einsatzkräften die Lage der Wohnung beschreiben und zeigen, aus der ein Mann geschossen haben soll.

Verletzt wurde niemand. Nach weiträumigen Absperrmaßnahmen öffneten die Polizeikräfte auf staatsanwaltschaftliche Anordnung die Wohnungstür einer Wohnung in der zweiten Etage gewaltsam und trafen den 18-jährigen Mieter an. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann fest und stellten in der Wohnung zwei Softairpistolen sicher. Nach einer Blutentnahme und erkennungsdienstlichen Behandlungen in einer Polizeidienststelle wurde der Festgenommene entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz dauern an.

Kreuzberg: Unbekannte zünden Auto an

In der Nacht brannte in der Gitschiner Straße in Kreuzberg ein Pkw.

Foto: Thomas Peise

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht in Kreuzberg einen Campingwagen an. Gegen 3.50 Uhr alarmierte ein Anwohner der Gitschiner Straße die Feuerwehr und die Polizei zu einem Parkplatz unterhalb des U-Bahnviaduktes, nachdem er dort ein brennendes Fahrzeug feststellte.

Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem zu einem Campingmobil ausgebauten VW Caddy, welches dadurch stark beschädigt wurde. Ein daneben geparktes Mofa wurde durch die Hitzewirkung ebenfalls beschädigt. In der Nähe des Brandortes stellten die Einsatzkräfte Reste eines Benzinkanisters fest, die sichergestellt wurden. Der U-Bahnverkehr wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt führt die Ermittlungen wegen des Vedachts der Brandstiftung.

Brandenburg: Autofahrer (78) stirbt nach Zusammenstoß mit Baum

Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße B168 zwischen Rietz-Neuendorf und dem Ortsteil Alt Golm (Oder-Spree) gegen einen Straßenbaum gefahren. Er starb an seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle, wie das Führungs- und Lagezentrum der Brandenburger Polizei in Potsdam mitteilte. Demnach war der Mann am Mittwochabend aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Die Straße war vier Stunden komplett gesperrt.

