Marienfelde: Drei Verletzte nach Feuer in Hochhaus

Am Dienstagabend brannte eine Wohnung eines 25-geschossigen Wohngebäudes an der Waldsassener Straße in Marienfelde.

Marienfelde: Drei Verletzte nach Wohnungsbrand in Hochhaus

Berlin. Am späten Dienstagabend hat eine Wohnung im sechsten Obergeschoss eines 25-geschossigen Wohngebäudes an der Waldsassener Straße in Marienfelde (Tempelhof-Schöneberg) gebrannt. Eine Zweiraumwohnung stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Flammen. Eine Person wurde aus der Brandwohnung gerettet. Insgesamt drei Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt. Der Einsatz war für die Feuerwehr sehr personal- und zeitintensiv, da umfangreiche Kontrollen und Belüftungen aller Etagen stattfinden mussten, weil sich giftige Rauchgase im Treppenhaus des Hochhauses ausgebreitet hatten.

Zudem hatten sich zahlreiche Bewohner selbst in Sicherheit gebracht und waren dabei durch dichten Rauch im Hausflur gelaufen. Davor warnt die Feuerwehr jedoch. Menschen, die einen Brand mitbekommen, sollen Türen verschließen und an Fenstern auf sich aufmerksam machen. Die Feuerwehr wird diese Personen immer versuchen sofort zu retten. Keinesfalls sollte man sich in Gefahr bringen und eigenständig die Wohnung verlassen.

Ein Bus der BVG, der zum Zeitpunkt des Feuers seine Fahrt aufgrund der Sperrungen nicht fortsetzen konnte, wurde kurzerhand zum Sitz- und Ruhepunkt von Anwohnern umfunktioniert. Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. Die Waldsassener Straße war während des Feuerwehreinsatzes für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Personen, die durch den Rauch gegangen sind oder medizinische Hilfe benötigten, wurden im BVG-Bus von einem Notarzt und einer Rettungswagenbesatzung gesichtet.

Mitte: Polizist mit Fahrrad beworfen

Gestern Abend warf in Mitte ein Mann sein Fahrrad nach einem Polizisten und widersetzte sich der anschließenden Festnahme. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 hielten den 44-Jährigen gegen 20.10 Uhr in der Brunnenstraße an, da er freihändig und telefonierend auf seinem Fahrrad fuhr. Als ihm die Polizisten und Polizistin den Grund der Kontrolle erklärten, warf der Mann unvermittelt sein Fahrrad auf einen Beamten und traf diesen am Bein. Nachdem sich der Fahrradfahrer weigerte, auch nach Androhung einer zwangsweisen Durchsuchung, seine Personalpapiere auszuhändigen, schlug und trat dieser um sich. Dabei verletzte der nach Alkohol riechende Mann zwei Polizisten. Beide konnten nach einer ambulanten Behandlung ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Der Festgenommene wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung sowie einer Blutentnahme einem Polizeigewahrsam überstellt, welches er im Anschluss wieder verließ. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Widerstands auf sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Spandau: E-Roller-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gestern Nachmittag wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Spandau schwer verletzt. Ersten Erkenntnisse zufolge befuhr die 21-Jährige gegen 15 Uhr mit einem E-Roller den linken Radweg der Straße Am Bahnhof in Richtung Seegefelder Straße. Ein 65-Jähriger, der mit einem Land Rover aus dem Parkhaus eines Einkaufszentrums nach rechts in Richtung Brunsbütteler Damm abbog, erfasste die junge Frau.

Durch den Zusammenprall stürzte die E-Roller-Fahrerin zu Boden und verletzte sich an den Beinen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).

Mitte: Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Heute früh wurde ein Mann bei einer Auseinandersetzung in Mitte leicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll es gegen 4.30 Uhr zwischen dem Inhaber einer Lokalität in der Rathausstraße und drei bislang Unbekannten zu einem Streit gekommen sein. Der Inhaber soll die Männer aufgefordert haben, das Lokal zu verlassen.

Daraufhin soll einer der mutmaßlichen Täter ihm ins Gesicht geschlagen haben. Ein anderer soll mit einem unbekannten Gegenstand eine Stichbewegung in Richtung eines Armes ausgeführt haben. Anschließend sollen die Angreifer zu Fuß in Richtung Grunerstraße geflüchtet sein. Der 32-Jährige wurde im Gesicht verletzt und wies eine leichte Schnittverletzung am Arm auf. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Sachverhalt führt die Kriminalpolizei.

Mitte/Lichtenberg/Spandau: Mehrere Fahrzeuge gehen in Flammen auf

In der Gernotstraße in Lichtenberg brannten mehrere Autos.

Gegen 2.30 Uhr hörte ein Anwohner der Swinemünder Straße in Mitte ein explosionsartiges Geräusch und sah wenig später Flammen an einem Transporter eines Wohnungsunternehmens, der in einem Parkhafen abgestellt war. Die Flammen griffen auf einen rechts und links daneben geparkten Mercedes und Audi über. Alarmierte Brandbekämpfer löschten die brennenden Autos.

Eine Anwohnerin der Gernotstraße in Lichtenberg hörte kurz nach 3 Uhr einen lauten Knall und stellte beim Blick aus dem Fenster Flammen an mehreren in Parkhäfen abgestellten Autos fest, darunter ein Transporter eines Wohnungsunternehmens. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen an dem Opel und zwei weiteren brennenden Fahrzeugen. Vier weitere Pkw wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Auch ein Straßenbaum stand kurzzeitig in Flammen.

Am Cosmarweg in Staaken (Spandau) brannte den Angaben zufolge am Straßenrand ein Auto.

Berlin: Mutmaßlicher syrischer Kriegsverbrecher festgenommen

Wegen Kriegsverbrechen, Mord und Körperverletzung in Syrien hat die Bundesanwaltschaft am Mittwoch einen Mann in Berlin festnehmen lassen. Er soll den Angaben zufolge im März 2014 auf einem Platz in der Hauptstadt Damaskus aus einer Panzerabwehrwaffe eine Granate in eine Menschenmenge abgefeuert haben. Mindestens sieben Menschen kamen demnach ums Leben. Wenigstens drei seien schwer verletzt worden, darunter ein sechsjähriges Kind. Es habe sich um Zivilisten gehandelt, die auf Lebensmittelpakete des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten warteten.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann Kriegsverbrechen, Mord in sieben Fällen und gefährliche Körperverletzung in drei Fällen vor. Ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs sollte noch am Mittwoch entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt. Beamte des Landeskriminalamtes Berlin hätten bei dem Zugriff am Morgen auch die Wohnung des Beschuldigten in der Bundeshauptstadt durchsucht.

Altglienicke: Gewalttat mit Messer

Auf dem Vordach des Hauses Schönefelder Chaussee 235 in Altglienicke suchten Polizisten nach Beweismitteln.

Bereits am Dienstagmittag soll es vor dem Haus Schönefelder Chaussee 235 in Altglienicke (Treptow-Köpenick) zu einem Gewaltdelikt mit einem Messer gekommen sein. Die Ermittlungen dauerten bis weit in die Nacht zum Mittwoch hinein. Über den genauen Tathergang ist bisher nichts bekannt. Gegen 21.45 Uhr leistete die Berliner Feuerwehr Amtshilfe mit einer Leiter und brachte Polizisten auf die Vordächer des Wohngebäudes, um nach Spuren zu suchen. In einem Fahrzeug der Kriminalpolizei wurden nach Morgenpost-Informationen nacheinander mehrere Personen vernommen.

