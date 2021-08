Berlin Wedding: Zwei Schwerverletzte nach Messerstecherei

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 3. August.

Vor einem Spätkauf an der Müllerstraße in Wedding wurden zwei Männer niedergestochen.

Wedding: Zwei Schwerverletzte nach Messerstecherei

In der Nacht zu Dienstag ist es an der Müllerstraße in Wedding (Mitte) erneut zu einem Gewaltausbruch gekommen. In einem Spätkaufladen wurden zwei Personen durch Messerstiche schwer verletzt. Die beiden Männer wurden vor Ort von Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung übernommen. Zu den Hintergründen und ob es sich um Clankriminalität handelt, ist derzeit noch nichts bekannt. Erst vor einem Monat kam es unweit des Tatortes in einem Lokal zu einer Schießerei mit mehreren Verletzten.

Zehlendorf: Autofahrerin überschlägt sich mit Carsharing-Wagen

In Zehlendorf hat sich eine Autofahrerin mit ihrem Mietfahrzeug überschlagen.

Foto: Morris Pudwell

An der Berliner Allee in Zehlendorf hat sich die Fahrerin eines Carsharing-Autos mit ihrem Fahrzeug überschlagen und verletzt. Die Frau kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte dabei ein geparktes Auto, das gegen einen VW-Bus geschoben wurde. Der Mietwagen landete aufgrund der Wucht des Aufpralls auf dem Dach. Das Fahrzeug wurde von der Rüstgruppe der Feuerwehr wieder aufgerichtet. Die Berliner Allee war stadteinwärts zeitweise gesperrt, davon waren auch Buslinien der BVG betroffen.

Kaulsdorf: Pizzabote kracht frontal gegen Auto - zwei Schwerverletzte

Ein Lieferfahrer ist in Kaulsdorf frontal gegen ein entgegen kommende Auto geprallt.

Foto: Morris Pudwell

Am Montagabend ist ein Pizza-Lieferant in einer leichten Kurve an der Kaulsdorfer Straße in Kaulsdorf (Marzahn-Hellersdorf) nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei rammte er das Auto einer Frau und raste dann in den Gegenverkehr. Wenige Sekunden später krachte der Bote frontal gegen einen Audi. Die Fahrerin des Wagens und der Lieferfahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Schwerer #Verkehrsunfall in #Kaulsdorf.

Am späten Abend wurden bei einem Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der #Kaulsdorfer_Straße zwei Personen schwer verletzt. Beide kamen unter #Notarzt-Begleitung in ein Krankenhaus. #EstuK pic.twitter.com/TVAdI4Buuf — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 2, 2021

Neukölln/Spandau/Köpenick: Wieder brennen Autos in der Nacht

In Neukölln hat ein Merceds gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

Zeugen haben am Montag in Neukölln gegen 23 Uhr die Feuerwehr zur Elsterstraße gerufen. Dort brannte ein Mercedes im vorderen Bereich. Anwohner versuchten, mit eigenen Mitteln zu löschen. Die Feuerwehr musste lediglich Nachlöscharbeiten leisten. Etwa zur gleichen Zeit stand auch ein Kleintransporter an der Nonnendammallee in Spandau in Flammen.

Die feuerwehr löscht einen Kleinwagen in Adlershof.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 2.55 Uhr brannte am frühen Dienstagmorgen an der Ottomar-Geschke-Straße in Adlershof (Treptow-Köpenick) ein Kleinwagen im Innenraum. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das dort seit mehr als einer Woche nach einem Unfall abgestellt worden war. Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt, derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

Pritzwalk: Drei Autos brennen auf Parkplatz aus

Drei Autos haben auf einem Parkplatz in Pritzwalk (Prignitz) komplett gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Potsdam mitteilte. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an.

