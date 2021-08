Berlin-Mitte: Erneut Polizeieinsatz im James-Simon-Park

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 1. August.

Mitte: Erneut Polizeieinsatz im James-Simon-Park

Erneut hat es am Wochenende einen Polizeieinsatz im James-Simon-Park in Mitte gegeben. Dort hielten sich nach ersten Schätzungen mehrere hundert Jugendliche auf, die lautstark feierten und tranken. Behelmte Polizisten sperrten zeitweise den Tunnel zwischen James-Simon-Park und Monbijoupark.

Wie die BZ berichtet, soll es unter den Feiernden zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Es soll einen Verletzten gegeben haben. Als die Einsatzkräfte die Party auflösen wollten, sollen sie mit Flaschen und Steinen beworfen worden sein. 15 Polizisten sollen verletzt worden sein. Es soll zahlreiche Festnahmen gegeben haben.

Im James-Simon-Park gegenüber der Museumsinsel kamen an den vergangenen Wochenenden immer wieder mehrere Jugendliche zusammen, um dort gemeinsam zu feiern.

Reinickendorf: Kellerverschläge eines Wohnhauses brennen

In Reinickendorf brannte der Keller eines Wohnhauses.

In der vergangenen Nacht hat es in zwei Kellerverschlägen eines achtgeschossigen Wohnhauses in der Lindauer Allee in Reinickendorf gebrannt. Dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung in zwei Treppenräumen, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte brachten drei Personen mit Fluchthauben in Sicherheit. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz. Die Brandursache ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Update: Es brannten 2 Kellerverschläge im 8-gesch. Wohngebäude. 2 Treppenräume waren stark verraucht. Zur Brandbekämpfung, Kontrolle und Belüftung waren 9 Trupps unter Atemschutz im Einsatz. 3 Personen wurden mit #Brandfluchthauben in Sicherheit gebracht. Einsatz jetzt beendet. pic.twitter.com/Q5jfj6CRwP — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) August 1, 2021

Friedrichshain/Hellersdorf: Feuerwehr löscht brennende Autos

In Friedrichshain brannte ein Auto.

In Berlin haben erneut Autos gebrannt. Zunächst stand am späten Samstagabend ein Wagen nahe des Ostbahnhofs in Friedrichshain in Flammen, später brannte ein Auto in Hellersdorf, wie Sprecher der Lagezentren von Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen übereinstimmend mitteilten. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Immer wieder brennen nachts in Berlin Autos - und meist wird wegen Brandstiftung ermittelt.

Tiergarten: Mann wird von Auto erfasst

In Tiergarten wurde ein Mann von einem Auto erfasst.

Am Großen Stern in Tiergarten hat ein Mann am Sonnabend schwere Verletzungen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto erlitten. Ob es sich dabei um einen Fußgänger oder Radfahrer handelt, ist bislang nicht bekannt. Der Mann wurde am Ort erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Mitte: Taxi und Pkw stoßen zusammen

Zwei Personen wurden bei einem Unfall verletzt.

Bei einem Unfall zwischen einem Taxi und einem Pkw auf dem Reichpietschufer in Mitte sind am Sonnabend zwei Personen verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge stießen an der Kreuzung zur Stauffenbergstraße zusammen. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.

