Berlin-Pankow: Wohnhausbrand - Menschen springen aus dem Fenster

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 31. Juli.

Pankow: Sechs Verletzte bei Wohnhausbrand

Bei einem Brand in einem Wohngebäude in Prenzlauer Berg (Pankow) sind sechs Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte es seit dem frühen Sonnabendmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in einem Seitenflügel des Hauses in der Prenzlauer Promenade. Drei Geschosse sowie der Treppenraum standen in Flammen, das Feuer breitete sich aufgrund offener Türen bis ins Dachgeschoss aus.

Drei Menschen wurden beim Sprung aus dem Gebäude verletzt - sie und drei weitere Verletzte wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll eine Person reanimiert worden sein. Unter den Verletzten befindet sich auch ein Feuerwehrmann, teilte Rolf Erbe, Sprecher der Berliner Feuerwehr, mit.

Bei dem Brand waren insgesamt 150 Kräfte der Feuerwehr und Rettung im Einsatz. Zunächst war die Feuerwehr von acht Verletzten ausgegangen.

Neukölln: Person von Auto erfasst und schwer verletzt

In Neukölln wurde eine Person von einem Auto erfasst.

Foto: Pudwell

In Neukölln ist am Freitag gegen 21.55 Uhr an der Kreuzung Hermannstraße / Silbersteinstraße eine Person von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die Person kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Zum Unfallhergang liegen noch keine näheren Informationen vor.

Neukölln: Mann wird schwer verletzt

Ein Mann wurde in Neukölln am Kopf verletzt.

Foto: Pudwell

Ein Mann ist am Freitag auf der Sonnenallee in Neukölln mit bisher unbekannten Mitteln schwer am Kopf verletzt worden. Informationen von vor Ort zufolge blutete der Mann stark am Kopf und Ohr. Zeugen gaben an, dass der Mann vor einem Lokal angegriffen wurde und in Richtung Weserstraße vor Angreifern geflüchtet sei. Ein Notarzt und Notfallsanitäter der Berliner Feuerwehr versorgten den Mann. Hinergründe zu der Tat sind bisher nicht bekannt.

Neukölln: Polizei kontrolliert Lokale

Am Freitagabend wurden Lokale in Neukölln kontrolliert.

Foto: Pudwell

Die Berliner Polizei hat zusammen mit dem Ordnungsamt und dem Zoll am Freitag in Neukölln Lokale kontrolliert. Begangen wurden Geschäfte an der Selchower Straße, Kirchofstraße, Hermannstraße und Okerstraße. Informationen von vor Ort zufolge wurden zwölf Ordnungswidrigkeiten festgestellt, zwei Strafverfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet und ein illegaler Glücksspielautomat beschlagnahmt.

