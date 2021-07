In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 26. Juli.

Friedrichshain: Schwer verletztes Kind nach Zusammenstoß zweier Autos

Bei einem Unfall in Friedrichshain ist ein fast drei Jahre alter Junge am Sonntagabend schwer verletzt worden. Das Kind habe in einem Audi eines 39-Jährigen gesessen, der mit einem Ford eines 18-Jährigen im Kreuzungsbereich Frankfurter Tor/Petersburger Straße zusammenstieß, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Ampeln an der Kreuzung seien ausgeschaltet gewesen, hieß es. Der Junge klagte über Bauchschmerzen und wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 18 Jahre alte Ford-Fahrer erlitt leichte Kratzer an einem Arm.

Reinickendorf: Senior nach Unfall reanimiert

Polizisten haben am Sonntag in Tegel (Reinickendorf) einen Senior nach einem Unfall reanimiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 74-Jährige kurz vor 17 Uhr auf der Stadtautobahn BAB 111 vom Waidmannsluster Damm in Richtung Schulzendorfer Straße einen Alleinunfall verursacht und blieb dann mit seinem Pkw im Tunnel in Höhe des Forstamtes Tegel liegen. Laut Zeugen soll der Autofahrer mehrfach gegen die mittlere Leitplanke geprallt sein, bevor er zum Stehen kam. Die Einsatzkräfte bargen den benommenen Mann aus dem Unfallauto und hätten kurz darauf mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Der Reanimierte wurde in eine Klinik gebracht. Ein Fachkommissariat ermittelt.

Tempelhof-Schöneberg: Festnahme nach rassistischer Beleidigung und Körperverletzung

In Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) ist es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, nachdem eine Frau zuvor rassistisch beleidigt worden sein soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein Mann festgenommen.

Eine 48-jährige Frau gab gegenüber der Polizei an, dass sie kurz vor 12 Uhr im Volkspark Mariendorf mit ihrer kleinen Tochter spazieren ging. Als sie an einer Parkbank vorbei lief, soll ein Mann sie angesprochen haben. Daraus sei ein Streit entstanden, in dem der Mann die Frau rassistisch beleidigt und bedroht haben soll. Die Beleidigte sei nach Hause gegangen und habe ihren Onkel zur Hilfe geholt.

Gemeinsam mit einer Nachbarin hätten sie die Stelle im Park aufgesucht und seien dort erneut auf den Mann getroffen. Zwischen dem mutmaßlichen Bedroher und dem 51 Jahre alten Onkel entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der sich beide mit Fäusten schlugen. Die Einsatzkräfte trennten die Männer voneinander. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden sie am Ort entlassen. Ärztliche Behandlungen lehnten die beiden Männer jeweils ab. Der Staatsschutz ermittelt.

Lichtenberg: Transporter gestohlen - Zwei Männer festgenommen

In Lichtenberg sind in der vergangenen Nacht zwei Autodiebe festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Besitzer eines Mercedes-Transporters gegen 1.45 Uhr beobachtet, wie sich zwei Personen an ihrem Fahrzeug an der Straße Am Tierpark zu schaffen machten und dann davon fuhren. Polizisten stellten den Transporter an der Spindlersfelder Straße kurz vor der Abfahrt zur Oberspreestraße fest. Der 38 Jahre alte Fahrer wurde festgenommen. Sein 45 Jahre alter Komplize sei von den Zeugen wiedererkannt und ebenfalls festgenommen worden. Die Ermittlungen gegen die beiden Festgenommenen dauern an.

Marzahn: Restaurantbesitzer bei Überfall verletzt

Einem Restaurantbesitzer sind am Sonntag in der Raoul-Wallenberg-Straße in Marzahn die Tageseinnahmen geraubt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der 55-Jährige gegen 23.20 Uhr an seiner Wohnanschrift angegriffen worden, nachdem er aus dem Auto gestiegen war. Das Duo habe den Wirt eine Stichverletzung an der Schulter zugefügt. Danach flüchteten sie mit der Beute in Richtung Stolzenhagener Straße. Der 55-Jährige kam zu einer ambulanten Behandlung in eine Klinik. Ein Raubkommissariat ermittelt.

Rummelsburg: Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Einsatz nach Rummelsburg ausgerückt. In der Giselastraße brannte das Dach eines 5-geschossigen Wohngebäudes auf einer Fläche von etwa 250 Quadratmetern. Die Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht.

Es brannte das Dach eines 5-geschossigen Wohngebäudes auf einer Fläche von etwa 250 qm. Wir löschten den Brand mit 85 Einsatzkräften und sind derzeit noch mit einer reduzierten Anzahl an Kräften bei den Nachlöscharbeiten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.#EstuK pic.twitter.com/YhWAkWLGfC — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2021

"Insgesamt waren 55 Personen von 4 Hausaufgängen direkt und indirekt betroffen. Wir betreuten davon 17 Personen in einem Bus der BVG. Das Bezirksamt Lichtenberg kümmert sich um die Unterbringung der direkt betroffenen Personen", twitterte die Feuerwehr. Verletzt wurde aber niemand. 85 Einsatzkräfte waren vor Ort. Während der Löscharbeiten war die Straße gesperrt. Warum das Feuer ausbrach, sei bislang unklar.

Cottbus: Baum fällt auf drei Boote - ein Mensch verletzt

Am Schwielochsee bei Goyatz (Landkreis Dahme-Spreewald) ist ein Baum auf drei Boote gestürzt, dabei wurde ein Mensch verletzt. Es sei zunächst unklar gewesen, wie viele Personen sich auf den beschädigten Booten befanden, die nahe am Ufer lagen, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Eine verletzte Person wurde von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Menschen seien zunächst vermisst, jedoch außerhalb der Boote unverletzt gefunden worden. Durch den starken Regen sowie den Wind sei die Lage vor Ort zunächst unübersichtlich gewesen.

Fürstenwalde: Fünfjähriger stirbt nach Wiederbelebungsversuchen

Nach Wiederbelebungsversuchen in einem Schwimmbad in Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) ist ein fünf Jahre alter Junge am Sonntag gestorben. Er sei leblos aus dem Wasser geholt, vor Ort reanimiert und von Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Im Krankenhaus sei er dann wenige Stunden später gestorben. Mehr Details zu dem Unglück waren zunächst nicht bekannt.

Unwetter in Berlin - Rund 250 Einsätze der Feuerwehr

In Berlin haben heftige Unwetter mit Starkregen getobt. Dadurch kam es am Sonntagabend zu rund 250 wetterbedingten Einsätzen der Feuerwehr, wie ein Sprecher sagte. Auslöser waren demnach vor allem überschwemmte Keller und geflutete Straßen. Zudem stürzten vereinzelt auch Bäume um. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

