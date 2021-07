Neukölln: Motorradfahrer angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Samstag, 24. Juli.

Mitte: Mann und Frau stürzen am James-Simon-Park in Spree

Am späten Freitagabend sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsschwimmer der DLRG zu einem Einsatz an der Museumsinsel in Mitte ausgerückt. Ein Mann und eine Frau waren dort gegen 23.15 Uhr am James-Simon-Park in die Spree gestürzt.

Taucher der Feuerwehr und der DLRG retten die beiden aus dem Wasser. Während der Mann offenbar unverletzt sein soll, musste die Frau mit Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht werden. Insgesamt 42 Einsatzkräfte waren vor Ort. Hunderte Schaulustige beobachten den Einsatz. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Vorfall kam.

Zehlendorf: Badeunfall am Schlachtensee - Mann weiterhin vermisst

Nach einem mutmaßlichen Badeunfall am Freitag wurde am Samstag noch immer nach einem vermissten jungen Mann gesucht. Vermutlich ist er im Schlachtensee in Zehlendorf verunglückt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die genauen Hintergründe des Falls waren zunächst unbekannt.

Kreuzberg: Motorradfahrer prallt gegen Auto

In Kreuzberg hat sich ein schwerer Unfall mit einem Motorradfahrer ereignet.

Foto: Morris Pudwell

In Kreuzberg hat sich am Freitagabend ein Unfall ereignet. Gegen 21.50 Uhr krachte ein Motorradfahrer an der Kreuzung Hallesches Ufer und Schöneberger Straße in die linke Seite eines Autos. Der Mann wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls ermittelt nun die Polizei.

Autobahn A12: Kleinlaster prallt auf Lkw - 37-Jähriger stirbt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A12 ist der 37-jährige Fahrer eines Kleinlasters tödlich verletzt worden. Der 37-Jährige sei am Freitag mit dem Kleinlaster zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Frankfurt (Oder) an einem Stauende ungebremst auf einen Lastwagen geprallt, berichtete ein Sprecher des Polizeilagedienstes. Der Mann sei in dem Fahrzeug eingeklemmt worden und am Unfallort seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.

