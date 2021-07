Blaulicht-Blog: Streit auf der Straße: Autofahrer gehen aufeinander los

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 12. Juli.

Lichtenberg: Autofahrer gehen aufeinander los

Weil sie sich uneinig waren, wer von beiden mit seinem Fahrzeug zurücksetzen müsse, lieferten sich gestern Nachmittag in Lichtenberg zwei Autofahrer eine körperliche Auseinandersetzung. Beide Männer gaben an, gegen 17.10 Uhr auf einem Gelände in der Herzbergstraße darüber in Streit geraten zu sein, wer von beiden wem Platz machen sollte. Beide waren dann aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen.

Der 30-Jährige gab an, der 34-Jährige hätte ihn mit einem Messer, das er in seinem Gürtel trug, verletzt und zudem mit einem Gürtel gegen die Frontscheibe seines Fahrzeugs geschlagen, so dass diese splitterte. Der 34-Jährige wiederum gab an, er sowie seine Frau und sein 12-jähriger Sohn von seinem Kontrahenten sowie dessen 26 Jahre alten Bruder mit Fäusten attackiert worden zu sein, wobei auch ein Schlagring verwendet worden sei. Alle Beteiligten wiesen leichte Verletzungen auf und wurden vor Ort von alarmierten Rettungskräften der Feuerwehr behandelt. Weder ein Messer noch ein Schlagring konnten aufgefunden werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Grunewald: Randalierer schlägt Polizist ins Gesicht

Bei einem Einsatz wegen einer randalierenden Person in Grunewald wurde gestern ein Polizist des Abschnitts 26 verletzt und musste seinen Dienst beenden. Gegen 12.30 Uhr alarmierte ein Betreuer die Polizei zu einer Wohnung in der Auguste-Viktoria-Straße. Dort war der 34-Jährige nach seinen Angaben kurz zuvor mit seinem zu Betreuenden, ebenfalls 34 Jahre alt, aneinandergeraten und soll von diesem bedroht und beleidigt worden sein. Die eintreffenden Einsatzkräfte wurden von dem Tatverdächtigen ebenfalls beleidigt.

Als ein Polizist den Randalierer aus der Wohnung verwies, schlug dieser dem Beamten plötzlich mit einer Faust ins Gesicht und schubste ihn, so dass dieser strauchelte und sich dabei an der Hand verletzte. Nach der ambulanten Behandlung seiner Gesichts- und Fingerverletzungen in einem Krankenhaus musste der Polizist seinen Dienst beenden. Seine Kollegen nahmen den 34-Jährigen fest und brachten ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam.

Mitte: Frau beleidigt Vater und Tochter rassistisch

In Mitte hat gestern Abend eine 33-Jährige einen Vater und dessen Tochter rassistisch beleidigt. Der 47-Jährige und dessen 21 Jahre alte Tochter waren gegen 19.50 Uhr in der Oranienburger Straße unterwegs, als die 33-Jährige im Vorbeigehen unvermittelt rassistische Beleidigungen in deren Richtung äußerte. Zeugen bestätigten das später. Der 47-Jährige alarmierte daraufhin umgehend die Polizei und folgte der Frau, die weiterhin rassistische Beleidigungen von sich gab. In der Chausseestraße hielten Polizeikräfte die Frau an und machten ihr den Tatvorwurf. Sie gab die Beleidigungen zu. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie vor Ort entlassen.

Spandau: Auto in Flammen

Auf einem Altautohandelsplatz in Hakenfelde wurde in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug in Brand gesetzt. Zeugen hörten gegen 22.50 Uhr in der Rauchstraße einen lauten Knall und sahen kurz darauf auf dem Gelände eines Autohandels einen brennenden Lancia. Durch den schnellen Löscheinsatz der Berliner Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Lagerhalle sowie im Nahbereich stehende Fahrzeuge vereitelt werden. Lediglich ein in unmittelbarer Nähe stehendes Kleinkraftrad und ein stillgelegter Pkw wurden durch die Hitze leicht beschädigt. Wegen der Löscharbeiten war die Rauchstraße zwischen Hugo-Cassirer- und Goltzstraße für etwa 40 Minuten gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.

Rudow: Angestellter überrascht Bäckerei-Einbrecher

Einsatzkräfte nahmen am Montagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher in Rudow fest. Als gegen 3.30 Uhr der 23-jährige Angestellte einer Bäckerei in der Stubenrauchstraße bei seiner Arbeitsstelle erschien, bemerkte er im Geschäft hinter dem Tresen einen unbekannten Mann und rief die Polizei. Die alarmierten Kräfte nahmen in der Nähe des Tatortes den 45-jährigen Tatverdächtigen fest, der zwischenzeitlich aus dem Laden geflüchtet war. Der Festgenommene, der nach den bisherigen Ermittlungen über das Dach in die Filiale eingedrungen war, wurde einem Fachkommissariat übergeben. Die Ermittlungen gegen den einschlägig polizeibekannten Mann dauern an.

Schwedt: Dach von Schwimmbad stürzt ein

Das Dach einer Schwimmhalle in Schwedt ist am Sonntag nach Angaben der Polizei „komplett eingestürzt“ - wenige Tage vor der geplanten Wiedereröffnung der sanierten Halle. Betroffen sei eine Fläche von circa 50 mal 70 Meter, es sei ein Millionenschaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Verletzt wurde niemand. Wegen Sanierungsarbeiten ist das „Aquarium“ derzeit geschlossen. Für Donnerstag (15. Juli) war die Wiederöffnung geplant. „Wir haben noch Glück gehabt, wäre das Donnerstag passiert hätte es Tote gegeben“, sagte der Sprecher weiter.

Foto: dpa

Zum Zeitpunkt des Einsturzes seien glücklicherweise keine Bauarbeiten im Gange gewesen, sagte der Sprecher weiter. Lediglich zwei Menschen, die in der Gastronomie des Schwimmbads arbeiten und einen Außer-Haus-Verkauf anbieten, waren demnach vor Ort - sie blieben unverletzt. Die Renovierung betraf nach Angaben des Polizeisprechers das Schwimmbecken, nicht das Dach. Nach dem Einsturz sei nun keine Schwimmfläche mehr zu sehen, die Sanierungsarbeiten seien wohl komplett hinfällig. Die Ursache sei noch völlig unklar, hieß es weiter. Das Gebäude ist vorerst gesperrt. Am Montag gehen die Ermittlungen zur Ursache des Einsturzes weiter.