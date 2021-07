Ende einer Schreckensfahrt: Der Fahrer eines Audi (l.) soll bei drei Unfällen mehrere Autos gerammt haben. Auf der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte prallte er kurz vor der Kreuzung zur Spandauer Straße an einer Ampel in einen Mazda, der durch die Wucht des Aufpralls in weitere Fahrzeuge geschoben wurde.