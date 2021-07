In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 10. Juli.

Polizisten bei der Razzia in Neukölln

Blaulicht-Blog Razzia der Polizei in Neuköllner Shisha-Bars und Kneipen

Neukölln: Polizei und Zoll kontrollieren Shisha-Bars

Am Freitagabend fand in Neukölln ein großer Verbundeinsatz des Zolls, der Berliner Polizei und des Ordnungsamt Neukölln statt. Es wurden Cafés, Bars und Kneipen durchsucht. An der Ecke Karl-Marx-Straße/Schierker Straße wurden Glücksspielautomaten sichergestellt, die nicht den aktuellen Bestimmungen entsprechen. Ebenfalls hielten sich dort zwei Personen auf, die mit einem Haftbefehl gesucht wurden.

