In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 29. Juni.

Steglitz-Zehlendorf: Polizei schließt Ekel-Restaurant

Die Berliner Polizei hat ein Restaurant in Steglitz-Zehlendorf geschlossen, nachdem bei Kontrollen ekelerregende Zustände festgestellt wurden. Bei Twitter schrieb die Polizei: "Fleisch-/ Fischwaren wurden trotz großer Hitze ungekühlt aufbewahrt & es soll u.a. nach verdorbenem Essen gerochen haben." Die Küche der Alt-Berliner Gaststätte, deren Name nicht genannt wurde, sei bis zur Prüfung durch das Gesundheitsamt geschlossen worden. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Lebensmittelgesetz auf.

Mitte: Polizei stoppt Drogenkurier mit Fake-Blaulicht

Eine Zivilstreife der Berliner Polizei hat am Montag zwei mutßmaßliche Drogenkuriere im James-Simon-Park in Mitte festgenommen. Die beiden Tatverdächtigen sollen einen "florierenden Drogenlieferservice" betrieben haben, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Sie sollen unter anderem Tilidin, Artinestol sowie rote und blaue Potenzpillen angeboten haben. Bei Twitter zeigte die Polizei zudem ein selbstgebasteltes Fake-Blaulicht, das im Fußraum des Autos zu sehen war.

Malchow: Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Motorradunfall

Einen schweren Verkehrsunfall gab es am Nachmittag des 18. Juni 2021 in Malchow. Ein Motorradfahrer kam dabei ums Leben. Nun werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfall auf dem Blankenburger Pflasterweg am Freitag, den 18. Juni 2021, gegen 15.20 Uhr gesehen und kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) unter den Rufnummern (030) 4664-172800 oder -172801 oder an jede andere Polizeidienststelle. Bei dem Unfall war der 60-Jährige Motorradfahrer im Blankenburger Pflasterweg in Richtung B2 unterwegs, als er in einer Kurve aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam, den Bordstein touchierte und dann gegen einen Baum prallte. Er starb noch am Unglücksort.

Schöneberg: Frau im Krankenhaus nach schwerem Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorroller ereignete sich gestern Abend in Schöneberg. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 31-Jährige mit einem Pkw gegen 18.50 Uhr die Otzenstraße in Richtung Rubensstraße. Zur selben Zeit war eine 38-Jährige mit einem Motorroller in der Rubensstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Rubensstraße/ Otzenstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die Rollerfahrerin zu Boden stürzte und sich schwere, innere Verletzungen zuzog. Sie kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

Wandlitzsee: Mann tot an Badestelle gefunden

An einer Badestelle am Wandlitzsee (Barnim) ist am Dienstagmorgen ein Mann leblos gefunden worden. Die Feuerwehr barg ihn aus dem Wasser, ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, wie die Polizei weiter mitteilte. Zunächst hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen Mitte dreißigjährigen Badetoten. Die Identität sei noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Sprecherin. Es seien keine persönlichen Gegenstände des Mannes an der Badestelle gefunden worden.

Kreuzberg: Jugendlicher im Park überfallen – zwei Festnahmen

Gestern Abend wurde ein Jugendlicher in Kreuzberg Opfer eines schweren Raubes. Gegen 18 Uhr war der 16-Jährige im Park am Gleisdreieck unterwegs, als ihn zwei Unbekannte nach Zigaretten fragten. Als er daraufhin seine Bauchtasche öffnete und einen Glimmstängel herausgab, griff einer des Duos in seine geöffnete Tasche und nahm daraus ein Paar Kopfhörer an sich.

Sie forderten den 16-Jährigen anschließend auf, sich mit ihnen in Richtung Parkausgang zu begeben. Als der Überfallene dabei die Ohrhörer zurückforderte, packte ihn ein mutmaßlicher Räuber an der Schulter und der andere hielt ihm ein Messer vor den Körper. Sie forderten nun weitere Zigaretten, die sie ihm aus der Hand nahmen. Anschließend drohten sie, das Messer einzusetzen, sofern der Jugendliche die Polizei rufen würde. Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, riefen allerdings zwischenzeitlich schon Polizeieinsatzkräfte zum Ort, so dass die beiden tatverdächtigen Jungen, zwei Brüder im Alter von 14 und 19 festgenommen werden konnten.

Der Ältere hatte die Ohrhörer noch bei sich, so dass sie dem 16-Jährigen zurückgegeben wurden. Bei dem Jüngeren fanden die Einsatzkräfte das mutmaßliche Tatmesser, welches beschlagnahmt wurde. Das Duo kam in ein Gewahrsam, welches es nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen.

Moabit: Funkstreifenteam mit Eiern beworfen

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Moabit eine Polizeioberkommissarin und einen Polizeikommissar mit Eiern beworfen. Die Streifenbesatzung war gegen halb eins zu einer Schlägerei in die Huttenstraße gerufen worden. Nachdem die beiden vergeblich nach dem Ort der Auseinandersetzung gesucht hatten, hielten sie sich noch kurz vor ihrem abgestellten Funkstreifenwagen auf.

Eine unbekannt gebliebene Person warf nun, offensichtlich gezielt, ein rohes Ei auf sie. Das Ei, das die beiden nur knapp verfehlte, traf die Innenseite der geöffneten Beifahrertür und verschmutze diese und den Innenraum des Streifenwagens. Das Einsatzteam sprach daraufhin eine in der Nähe stehende Gruppe von drei Männern an, die ihnen verdächtig erschien. Eine Person ergriff sofort die Flucht in Richtung Rostocker Straße. Die sofortige Verfolgung blieb allerdings erfolglos.

Bei ihrer Rückkehr zum Einsatzwagen waren auch die beiden weiteren Gruppenmitglieder verschwunden und ihr Streifenfahrzeug wies weitere Verschmutzungen durch Eierwürfe auf. Etwa 10 Minuten vor diesem Einsatz kam es schon zu Eierwürfen auf diese Polizeistreife. Zu dieser Zeit kontrollierte das Streifenteam ein Fahrzeug an der Beusselstraße Ecke Wittstocker Straße. Der Einsatzwagen musste für eine Innenraumreinigung getauscht werden. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat des Polizeiabschnitts 27.

Kreuzberg: Mülltonnen, Autos und Laterne brannten

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer in Kreuzberg ermittelt seit der vergangenen Nacht ein Brandkommissariat. Zeugen hatten gegen 3.10 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Baruther/Nostizstraße alarmiert, nachdem sie drei brennende Mülltonnen bemerkt hatten.

Die Flammen griffen dann auch auf mehrere geparkte Fahrzeuge und eine Straßenlaterne über. Die Feuerwehr löschte, dennoch brannte ein BMW vollständig aus und an einem VW entstand erheblicher Sachschaden. Auch die Straßenlaterne wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Charlottenburg: Mann leistet Widerstand bei Nike-Präsentation - Anzeige

Zu einem Polizeieinsatz kam es gestern Mittag in Charlottenburg. Gegen 11 Uhr alarmierten Mitarbeitende eines Nike-Sportgeschäfts in der Tauentzienstraße den Notruf, weil sie den starken Kundenandrang aufgrund der Vorstellung eines neuen Sportschuhs nicht mehr allein bewältigen konnten. Bei der Durchsetzung des Hausrechts unterstützten Beamte einer Einsatzhundertschaft, die die Anwesenden aufforderten, sich in einer Reihe aufzustellen und das Geschäft geordnet zu betreten. Alle Details zu dem Turnschuh-Tumult in Charlottenburg lesen Sie hier.

