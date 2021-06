Mann in Gesundbrunnen mit Messer tödlich verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 20. Juni.

Einsatzkräfte am Tatort in Gesundbrunnen

Gesundbrunnen: Mann mit Messer tödliich verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Gesundbrunnen ist am Samstagabend auf einen 31-Jährigen mit einem Messer eingestochen worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb dort an seinen Verletzungen, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Kreuzberg: Vier Menschen bei Messerstecherei verletzt

Bei einer Messerstecherei in Kreuzberg sind nach ersten Angaben der Feuerwehr vier Menschen verletzt worden. Drei Verletzte kamen am frühen Sonntagmorgen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Leitstelle mitteilte. Vier Rettungswagen und ein Notarzt seien vor Ort gewesen. Das Lagezentrum der Polizei bestätigte den Vorfall zunächst nicht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Weißensee: Schwerer Unfall zwischen Tram und Pkw

In Weißensee ereignete sich ein schwerer Unfall zwischen Tram und Pkw.

Foto: Thomas Peise

Am frühen Samstagabend ereignete sich ein schwerer Unfall azwischen einer Straßenbahn und einem Pkw auf der Berliner Allee in Weißensee. Dabei wurde die Fahrerin des Pkw eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen, eine weitere Person wurde ebenfalls verletzt.

Lichtenberg/Marzahn: Feuerwehr beseitigt Unwetterschäden

In der Seehausener Straße in Hohenschönhausen stürzten Teile eines Baums auf die Straße.

Foto: Thomas Peise

Am Samstagabend rückte die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen aus, um Schäden durch umgestürzte Bäume zu beseitigen. In der Seehausener Straße in Hohenschönhausen stürzten Teile eines Baums auf die Straße. Die Feuerwehr beseitigte die Baumteile. Verletzt wurde niemand. An der Kreuzung Birkholzer Weg Ecke Straße 7 in Wartenberg stürzten Teile eines Baumes in die überirdisch verlaufende Stromleitung. Auch hier rückte die Feuerwehr an, um die Schäden zu beseitigen. In der Ludwig-Renn-Straße in Marzahn stürzte ein Baum auf einen Pkw. Die Feuerwehr zersägte den Baum. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand.

Durch den Starkregen kam es in Marzahn und Hellersdorf zu Verkehrsbehinderungen. Autos fuhren durch teil überflutete Straßen.

Foto: Thomas Peise