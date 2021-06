In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 16. Juni.

Auto kracht gegen Baum und wird zerrissen - Fahrer tot

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen einen Baum im Landkreis Dahme-Spreewald gekracht und an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Wucht des Aufpralls riss das Auto auseinander und schleuderte den Mann aus seinem Sitz, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Mittwoch sagte. Er erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort in Märkisch-Buchholz. Weshalb der Wagen von der Straße abgekommen war, blieb zunächst ebenso unklar wie die Identität des Mannes.

