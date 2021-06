Zwei Feuerwehrleute bei Löscharbeiten in Spandau verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 15. Juni.

Spandau: Zwei Feuerwehrleute bei Löscharbeiten verletzt

Beim Löschen eines Feuers in einem ehemaligen Supermarkt sind zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, war der Brand am Montagabend in dem leerstehenden Gebäude in dem zu Spandau gehörenden Ortsteil Hakenfelde aus bisher noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund 50 Kräften im Einsatz.

