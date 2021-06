In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 13. Juni.

Friedrichshain: Frau mit Messer am Hals verletzt - SEK im Einsatz

Ein Mann soll am Sonnabendabend eine Frau mit einem Messer am Hals verletzt haben. Rettungskräfte fanden gegen 20.45 Uhr die stark blutende Frau vor einem Wohnhaus an der Thaerstraße in Friedrichshain.

Einsatzkräfte der Polizei am Sonnabendabend an der Thaerstraße in Friedrichshain.

Foto: Thomas Peise

Da der Täter in dem Haus vermutet wurde, sicherten Polizisten sämtliche Hauseingänge mit gezogenen Waffen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde angefordert und konnte nach etwa zwei Stunden den Tatverdächtigen festnehmen. Auch dieser wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und konnte drei Messer sicherstellen.

Mitte: Verletzte bei Streit im James-Simon-Park

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im James-Simon-Park vor Ort.

Foto: Thomas Peise

Im James-Simon-Park in Mitte kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem gewaltsamen Streit unter mehreren Personen. Dabei sollen mindestens zwei Personen verletzt worden sein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und beging den Park, in dem sich mehr als 300 Personen aufhielten. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar.

Moabit: Feuerwehr rettet Menschen aus brennender Wohnung

Bei einem Feuer in einer Wohnung an der Wiclefstraße in Moabit sind zwei Personen von der Feuerwehr mit sogenannten Brandfluchthauben gerettet worden. Vier Personen kamen verletzt in eine Klinik, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Um einen Durchbrand ins vierte Obergeschoss zu verhindern, sind weiterhin 57 Einsatzkräfte vor Ort, hieß es.

#Wohnungsbrand in #Moabit in der #Wiclefstraße im 3. OG eines 5-gesch. Wohngebäudes. 2 Personen mussten mit #Brandfluchthaube gerettet werden. 4 Personen kamen verletzt in eine Klinik. Der Durchbrand ins 4. OG beschäftigt noch weiterhin die eingesetzten 57 Kräfte der @Berliner_Fw pic.twitter.com/0Mzb0Y6H8b — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 13, 2021

Friedrichshain: Auto brannte an der Rigaer Straße

Die Feuerwehr konnte das Feuer in der Rigaer Straße rasch löschen.

Foto: Thomas Peise

An der Rigaer Straße in Friedrichshain brannte gegen 2.15 Uhr ein Auto. Ein weiteres Auto wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus.

Spandau: Wohnlaube in Flammen

Die Feuerwehr rückte zu dem Feuer in Spandau mit vier Staffeln an.

Foto: Thomas Peise

In Spandau hat in der Nacht zu Sonntag eine 120 Quadratmeter große Wohnlaube an der Bocksfeldstraße gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Eine Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.

Auch an der Dorfstraße brannte eine Laube. Dabei kam es zu Schwierigkeiten mit der Löschwasserversorgung, wie es von der Feuerwehr hieß. Auch ein Löschboot war im Einsatz.

Update #Bocksfeldstraße

Vollbrand eines eingesch. Gebäudes mit 120 m²

Brandausbreitung auf weitere Gebäude wurde verhindert. 5 C-Rohre im Einsatz. Mehrere Druckgasbehälter hatten abgeblasen, mussten gekühlt werden. Nach 4 Stunden nun mit Ablösung noch 2 h Nachlöscharbeiten #EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 13, 2021





