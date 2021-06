Friedrichshain: Polizist parkt auf Radspur: Video sorgt für Empörung

Vor zwei Wochen starb in Friedrichshain eine 37-Jährige. Nun parkte ein Polizist an der gleichen Stelle. Ein Video wirft Fragen auf.

Screenshot aus dem Video, das den falsch parkenden Einsatzwagen der Berliner Polizei an der Frankfurter Allee in Friedrichshain zeigt.

Berlin. Das Parken auf einer Radspur hat offenbar auch für die Berliner Polizei Konsequenzen. Im Internet kursiert seit Donnerstag ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein Einsatzwagen auf der Radspur an der Frankfurter Allee in Friedrichshain parkt, und zwar in Höhe des U-Bahnhofs Samariterstraße. Nur wenige Meter weiter war Ende Mai eine 37-Jährige von einem Sattelzug überrollt worden, als sie einem auf dem Radweg parkenden Geldtransporter ausweichen musste.

Auf dem Video sieht man den Einsatzwagen auf der Radspur parken, während zwei Radfahrerinnen über die Fahrbahn ausweichen müssen. Der Radfahrer sagt auf dem Video zu dem Beamten: "Entschuldigen Sie mal, Sie stehen da wirklich schlecht", worauf eine Stimme antwortet: "Ja, ich weiß."

Auf die Frage, warum er nicht "da rein" fahre, sagt die Stimme: "Weil ich hier zu tun habe." Der Radfahrer weist den Beamten in dem Video darauf hin, das wegen ihm andere gefährdet würden, worauf die Stimme sagt: "Ja, dann muss man mal nach hinten gucken und nicht einfach in die Fahrbahn..." (das letzte Wort ist unverständlich).

Der Radfahrer sagt: "Ja, jetzt geben Sie auch noch der Frau die Schuld." Der Polizist, nun im Bild zu sehen, erwidert: "Ja, natürlich hat sie Schuld."

Berliner Polizei prüft Konsequenzen für Polizisten

Das Video wurde bereits am Donnerstag bei Twitter veröffentlicht und seitdem über 100.000 mal aufgerufen. Am Freitagabend reagierte dann auch die Berliner Polizei. Ebenfalls bei Twitter schrieb sie: "Ein aktuell kursierendes Video zeigt einen unserer Kollegen, der mit dem Einsatzwagen auf einem Radstreifen parkt, sodass Radfahrende in den Fließverkehr ausweichen mussten. In unmittelbarer Nähe ist kürzlich eine Radfahrerin an solch einer Gefahrenstelle zu Tode gekommen. Von Anderen auf das Verhalten angesprochen reagierte er unangemessen und abweisend. In diesen Minuten wird in einem persönlichen Gespräch dieses Fehlverhalten ausgewertet und im Anschluss über die daraus resultierenden Konsequenzen entschieden."

1/2 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 11, 2021