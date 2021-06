Groß-Razzia bei Familie von Berliner Clan-Chef Al-Zein

Ein Polizist verlässt eine Villa in Leverkusen. Bei Ermittlungen gegen Clankriminalität durchsuchen Spezialkräfte der Polizei rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen.

Leverkusen/Berlin. Mit einer Großrazzia sind Ermittler am Dienstag in Nordrhein-Westfalen gegen mutmaßliche Clankriminelle vorgegangen. Beamte durchsuchten ab dem frühen Morgen landesweit mehr als 30 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsgebäude, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf gemeinsam mit dem Landeskriminalamt mitteilten. Es gehe um den Verdacht des bandenmäßigen Betrugs und der Geldwäsche. Die Durchsuchungen erfolgten demnach in Düsseldorf, im Rheinland, im Bergischen Land, am Niederrhein und im Ruhrgebiet.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, richtet sich die Durchsuchung gegen Mitglieder der Familie von Mahmoud Al-Zein, dem selbsternannten "Paten von Berlin". Al-Zein saß mehrere Jahre im Gefängnis und trat als Clan-Boss in Dokumentationen über das kriminelle Berlin auf. Er wurde seit dem Jahr 2005 fast 70 Mal als Tatverdächtiger erfasst. Es kam zu elf Verurteilungen. Im Januar 2021 hatte Al-Zein Berlin in Richtung Türkei verlassen.

An den Durchsuchungen im Clanmilieu waren den Angaben zufolge auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt. Bei dem Einsatz sollten durch Straftaten erlangte Vermögenswerte beschlagnahmt und Haftbefehle vollstreckt werden. Gegen einen Beschuldigten laufe außerdem ein weiteres Ermittlungsverfahren in Duisburg. In diesem Zusammenhang wurden Objekte in Duisburg, Leverkusen und Gelsenkirchen durchsucht. Für den Nachmittag haben die Ermittler im Landeskriminalamt eine Pressekonferenz angekündigt.